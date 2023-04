La réforme fiscale fédérale peut coûter jusqu'à 700 millions à la Flandre, selon la N-VA

Le mois dernier, M. Van Peteghem a mis sur la table un paquet de quelque vingt-cinq mesures censées constituer la première phase de la réforme fiscale. Le Vice-premier ministre souhaite notamment augmenter le montant exonéré d'impôt et relever la limite inférieure de la tranche d'imposition la plus élevée, afin que le travailleur moyen dispose d'au moins 835 euros nets de plus par an. En outre, le ministre propose de remplacer les deux taux réduits de TVA de 6 et 12 % par un taux harmonisé de 9 %, tout en prévoyant des exceptions.