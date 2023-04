"Le projet pour le Ring s’inscrit dans une vision flamande qui vise à restreindre les accès à Bruxelles”

”En termes de mobilité, à l’heure où on essaye de privilégier une alternative à la voiture, agrandir le Ring est un non-sens. Cela fonctionne comme un aspirateur à voitures. Sur 10 kilomètres, là où on enregistre aujourd’hui le plus de bouchons, le Ring passera à 6 voire 8 bandes (3 à 4 bandes, dans les deux sens). Or, plus on élargit, plus il y a de voitures. Cela impactera la qualité de vie des Bruxellois, mais aussi la nature, singulièrement le bois du Laerbeek”, pointe Christophe De Beukelaer (Les Engagés), député au Parlement bruxellois.

La commune de Jette, et sa bourgmestre Claire Vandevivere (Les Engagés), est ainsi en pointe de l’opposition au projet, craignant notamment, via la suppression de la sortie Wemmel, un report de trafic à Jette.

guillement "Ce projet va renforcer l’axe Anvers-Malines-Zaventem. Il ne faut pas oublier que le Ring, c'est une ceinture qui entoure Bruxelles, et exerce un énorme impact économique."

”Par ce projet, la Flandre veut essayer de séparer le trafic de transit (qui contournent Bruxelles) des automobilistes qui empruntent le Ring (pour se rendre dans Bruxelles). Cela s’inscrit dans une vision flamande qui vise à restreindre les accès à Bruxelles. Car les entrées dans Bruxelles seront transformées en boulevard urbain (Ndlr : le projet existe pour l’A12, Reyers, Herrmann Debroux). Il est aussi question de supprimer la sortie de Wemmel. Le projet facilite le contournement de Bruxelles, reprend Christophe De Beukelaer, qui craint que ce projet n’affaiblisse économiquement la capitale, par rapport à sa périphérie flamande. Ce projet va renforcer l’axe Anvers-Malines-Zaventem. Il ne faut pas oublier que le Ring, c’est une ceinture qui entoure Bruxelles, et exerce un énorme impact économique.”

”L’amateurisme du gouvernement bruxellois”

Christophe De Beukelaer dénonce “l’amateurisme, la naïveté et la division du gouvernement bruxellois sur le dossier du ring.”

Le Wolusanpétrusien craint les négociations qui suivront les élections de 2024 pour la formation des différentes majorités. “La Flandre avance, avec un projet très bien ficelé. Par contre, il n’y a pas eu de concertation structurée entre les bourgmestres bruxellois, la Région, l’administration, pour trouver une voie commune. Chacun agit de son côté. Je crains que l’opposition d’Elke Van den Brandt ne suffise pas à arrêter le projet. Et que les responsables du gouvernement bruxellois craquent, pour finir par faire un deal, un troc, après les élections. Car le projet flamand d’élargissement du ring facilite l’accès au plateau du Heysel, et cela plaît à certains, au gouvernement, je pense au PS…”

Le centriste conteste la position adoptée par Rudi Vervoort (PS, ministre-président bruxellois). “Nous demandons un plan bruxellois pour le ring. On ne peut pas attendre la toute fin du projet flamand pour se prononcer, et s’y opposer sans contre-proposition. Sinon nous serons affaiblis.”

”Le projet global est un adoucissement”

Marijn Struyf, porte-parole de De Werkvennootschap, l’organisation flamande qui est responsable du réaménagement du ring, s’abstient de commenter les questions politiques. Et il nuance sur le fond. “Même si le Ring sera légèrement élargi ici et là, le projet global est un adoucissement : il y aura 1 à 2 % en moins de béton et d’asphalte, par rapport à la situation existante”, avance Marijn Struyf qui invoque également l’argument de la sécurité. Le Ring est aujourd’hui une autoroute très peu sûre. Dans notre projet, nous résolvons 117 points d’étranglement qui ne répondent pas aux normes autoroutières actuelles.”

La réduction du nombre d’incidents améliorera la fluidité du trafic. Ce qui permettrait ensuite, selon le porte-parole, de réduire le trafic “de fuite” dans les quartiers situés autour du périphérique. “Par exemple, notre projet va permettre de réduire de 17 % le trafic de camions dans les zones résidentielles autour du Ring”, conclut-il.