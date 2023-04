"En sortant de ce studio, j'irai présenter ma démission au Premier ministre. J'ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée, mais aujourd'hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique. Elle occupe toute la scène politique et médiatique, et cela devient irrespirable. Je ne me suis pas engagée en politique pour cela. Je me suis engagée en politique pour des valeurs, pour la justice sociale, pour une société qui protège les femmes et les enfants, pour une société plus égalitaire et plus juste. Aujourd'hui, je souhaite m'effacer pour permettre à ce combat d'avancer et à tous les projets qui sont en cours de continuer leur chemin", a-t-elle déclaré sur les ondes de La Première.

"C'est ma décision, je n'en veux à personne", a-t-elle encore déclaré, ajoutant: "La N-VA a fait de moi un symbole. En démissionnant, je leur enlève ce symbole. Le Premier ministre m'a soutenu la semaine passée en séance plénière, et m'a encore réitéré son soutien hier", a-t-elle assuré.

Il y a dix jours, la N-VA a recensé une série de communications de la secrétaire d'Etat qui portent son logo personnel sans avoir reçu ni même requis l'autorisation de la commission des dépenses électorales de la Chambre. Mme Schlitz s'en est expliquée et a reçu une réprimande de la commission, comme d'autres ministres avant elle. Mais la révélation de nouvelles pièces dans la presse, en particulier le vade-mecum d'un appel à projets qui imposait en toutes lettres d'apposer le logo de la secrétaire d'Etat a battu en brèche sa défense. Des propos polémiques sur les réseaux sociaux et la production d'éléments nouveaux ce mercredi ont fini de ruiner la crédibilité des explications de la mandataire écologiste. La secrétaire d'Etat devait se présenter au parlement ce mercredi pour répondre à diverses questions orales, et jeudi la Chambre devait se prononcer en séance plénière sur la motion de la N-VA demandant sa démission. Le soutien de toute la majorité n'était pas acquis.

En restant à son poste, Mme Schlitz redoutait que les projets qu'elle porte et qui doivent encore être mis en oeuvre n'en souffrent à un an des élections. "Il reste un an avant les élections et il reste énormément de victoires à engranger pour la Vivaldi. Il y a du travail qui a été réalisé mais on sait que la dernière année est cruciale pour concrétiser les victoires", a-t-elle expliqué en citant le projet de loi sur les féminicide et le renforcement des lois anti-discrimination.

Le nom de la personne qui succédera à Mme Schlitz n'est pas encore connu. Il doit d'abord être approuvé par le Conseil de fédération d'Ecolo avant d'être soumis au gouvernement.

A noter que l'écologiste fera le point à 10h au cours d'une conférence de presse.