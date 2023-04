À lire aussi

”En sortant de ce studio, j’irai présenter ma démission au Premier ministre. J’ai commis une erreur pour laquelle je me suis excusée, mais aujourd’hui la polémique a pris une ampleur délétère pour le climat politique” a déclaré l’écologiste ce matin sur La Première.

Sur Twitter, les réactions des différents membres d’Ecolo ne se sont pas fait attendre, notamment celle du co-président Jean-Marc Nollet, qui la remercie pour l'"immense travail réalisé" et la trace “indélébile” qu'elle va laisser.

Dans la foulée, c’est le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité Georges Gilkinet qui a posté un tweet sur Sarah Schlitz : “Merci et respect, Sarah Schlitz, pour ton boulot abattu en moins de trois ans”.

L’autre co-présidente du parti, Rajae Maouane, a aussi pris le temps de poster un tweet élogieux sur la future ex-secrétaire d’État : “Cette décision de Sarah Schlitz démontre encore une fois quelle femme politique remarquable elle est. Faire un pas de côté pour préserver les luttes… Merci Sarah et ses équipes pour l’incroyable travail entamé et accompli. Plus que jamais, le combat continue”.

Sarah Schlitz fera le point à 10h dans une conférence de presse. La commission Santé et Égalité des chances, prévue ce mercredi, a été annulée à la suite de cette démission.