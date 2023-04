"Ça a changé, le socialisme": Conner Rousseau s’attire les foudres de ses alliés de gauche, mais les louanges de la droite

En prémisses de la Fête du travail, le 1er mai, ce dernier a fait une série de propositions en matière d’emploi. Parmi d’autres, il veut obliger les demandeurs d’emploi au chômage depuis deux ans à accepter un “emploi de base”, sous peine de perdre leurs allocations. “La politique de l’emploi, ce n’est pas la promotion du travail obligatoire, a répliqué Ahmed Laaouej sur Twitter. Ajoutez à ça le mépris que porte l’expression “emploi de base”. [Mon père] était mineur. Emploi de base ou emploi de fond ?”

Le rapprochement entre Bart De Wever et Conner Rousseau est notoire. La proposition du socialiste, faite pour plaire à la droite, conforte cette évolution.

Si le PS est furieux contre son parti frère flamand, le partenaire syndical ne l’est pas moins. “Les personnes qui restent sans emploi sont souvent dépeintes comme des gens qui n’en font pas assez pour trouver du travail. Ce doigt pointé, on le remarque dans la communication que fait Vooruit sur ses propositions d’activation. L’accent est mis sur le renforcement des obligations des demandeurs d’emploi et du contrôle”, a déploré la secrétaire générale de la FGTB, Miranda Ullens, qui dénonce une approche “culpabilisante”.

La droite jubile

Toujours sur la gauche de l’échiquier politique, la coprésidente d’Écolo, Rajae Maouane, a lâché, caustique : “Ça a changé, le socialisme.” Par contre, à droite, on jubile…

“Ça me fait très plaisir que Conner Rousseau soutienne nos propositions sur le travail et l’activation. Parce que le travail est la meilleure politique sociale, a réagi le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Le PS est-il d’accord ? Ou les socialistes francophones resteront-ils le Parti de la Sieste ?”

”Emploi de base, service communautaire… […] Un excellent point de départ pour les réformes”, a renchéri la députée flamande Gwendolyn Rutten, pour l’Open VLD.

”Le virage de Vooruit de supprimer les allocations de chômage pour ceux qui ne veulent pas travailler est bien accueilli, mais [arrive] tardivement, selon le député fédéral N-VA Björn Anseeuw. Avec le gouvernement Vivaldi, ils n’ont fait qu’augmenter les allocations de chômage. Conner Rousseau osera-t-il désormais aller à l’encontre de son parti frère le PS ?”

Bart De Wever, président de la N-VA. ©BELGA

Le rapprochement entre Bart De Wever, président de la N-VA, et Conner Rousseau est notoire et s’inscrit dans la perspective des prochaines majorités (flamande et fédérale) après les élections de 2024. La proposition du socialiste, faite pour plaire à la droite, conforte cette évolution. Ce qui n’a pas échappé à Raoul Hedebouw…

”Allez, Conner Rousseau, a lâché le président du PTB sur Twitter, le 1er mai est le bon moment pour mettre en avant des propositions et faire avancer les droits des travailleurs, pas pour tenir un discours de droite et courir après les félicitations de la N-VA et du MR.”