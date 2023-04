”Très éloigné du projet socialiste” : Ahmed Laaouej fusille la proposition de Conner Rousseau sur les chômeurs

Conner Rousseau, à l’inverse, n’a pas hésité à bousculer cet intouchable. Ce jeudi, le président de Vooruit propose que les demandeurs d’emploi refusant de prendre un emploi de base après 2 années de chômage perdent leurs allocations. Le patron des socialistes flamands estime que cette sanction doit être mise en place quand la formation préalable n’a pas donné ses fruits.

C’est une proposition qu’Ahmed Laaouej juge “absurde, injuste et inefficace”. “Elle est très éloignée du projet socialiste. C’est une courte vue”. Les déclarations émanant du parti frère sont d’autant plus dures à avaler qu’elles s’inscrivent dans un contexte de tension sociale forte dans des entreprises comme Delhaize ou Dreamland. À quelques jours du 1er mai, la grande messe annuelle des socialistes, la pilule ne passe pas.

Pour affirmer que l’approche est absurde, le président de la Fédération bruxelloise du PS se base sur plusieurs études. L’OCDE et l’ONEM ont toutes deux observé que la baisse des allocations de chômage n’entraînait pas une augmentation du taux d’emploi.

Si cette proposition est injuste, “c’est parce qu’elle ne rend pas compte du fait qu’il y a aujourd’hui de grands problèmes d’accès à l’emploi. Les familles monoparentales sont les premières concernées. Il est ainsi particulièrement difficile pour les femmes isolées de combiner la garde d’un ou de plusieurs enfants avec un emploi à plein temps.”

Inefficace ? “Plutôt que de chercher à culpabiliser les demandeurs d’emploi de longue durée, Conner Rousseau devrait faire des propositions qui prennent en compte les réalités sociales qui représentent de vrais freins à l’emploi”, poursuit le chef de groupe PS à la Chambre. “Il faut lutter contre les discriminations à l’embauche et tenir compte des déficits. C’est un problème criant à Bruxelles. Unia n’arrête pas de dénoncer les discriminations sur base des origines.”

Ahmed Laaouej estime qu’il faut continuer d’investir dans la scolarité et travailler en priorité sur la formation. “Les chiffres le montrent. Plus les gens sont formés, plus ils ont des chances de trouver un emploi. Raison pour laquelle nous luttons contre le décrochage scolaire.”

guillement Je ne peux pas accepter une forme de mépris implicite pour certains emplois qualifiés comme étant de base.

Dans la proposition de Conner Rousseau, applaudie par les partis de droite comme la N-VA et le MR, il est question d’imposer un “emploi de base”, comme surveillant de terrain de jeu, homme à tout faire dans le bâtiment, nettoyeur en centre de soin ou serveur dans l’horeca.

Un qualificatif qui sonne mal aux oreilles du socialiste bruxellois. “Je ne peux pas accepter une forme de mépris implicite pour certains emplois qualifiés comme étant de base. Ça veut dire quoi “emploi de base” ? Mon père travaillait dans les charbonnages. Il descendait dans les puits, au cœur de la terre, pour nourrir sa famille. Est-ce basique ? Et qu’en est-il des balayeurs de rue, des auxiliaires de santé et de toute une série de domaines ? Pourquoi cette formule péjorative qui induit une hiérarchisation des différents emplois ?”

Il ajoute : “Si l’on veut mener une politique de l’emploi attractive, il faut offrir une protection sociale, des conditions de travail attractives et appliquer le droit du travail. La question du salaire est essentielle. C’est la raison pour laquelle le PS se bat.” Dans le cadre de la réforme fiscale, le PS va ainsi batailler au fédéral pour que les bas et moyens salaires soient protégés. “À la différence du MR qui arrive avec des chèques pour ceux qui n’en ont pas besoin, nous amenons une vision d’ensemble”, poursuit le bourgmestre de Koekelberg.

Ce n’est pas la première fois que Conner Rousseau lâche des déclarations condamnées par la gauche bruxelloise et wallonne. On se souviendra de l’épisode où le socialiste flamand avait dit ne pas se sentir en Belgique à Molenbeek, provoquant l’ire du versant francophone de la famille socialiste. Cette différence de vision ne signifie pas pour autant le début du schisme entre les socialistes du nord et du sud. L’ambiance serait même toujours bonne à la machine à café du boulevard de l’Empereur.

”Avec Vooruit, on se retrouve sur de grands dossiers sociétaux, comme le salaire minimum ou la lutte contre la grande criminalité. J’ai l’impression que sa proposition relève des enjeux débattus au nord du pays.”

Entre les déclarations explosives médiatiques et les propositions réellement inscrites dans le programme électoral de Vooruit, il peut y avoir de grandes différences.