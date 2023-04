Élections européennes: les jeunes de 16 et 17 ans peuvent s'inscrire en ligne dès lundi

Cette inscription peut se faire soit par le biais d'un formulaire à remettre à la commune, soit sur la plateforme en ligne. Les communes traiteront les demandes et veilleront à ce que les jeunes soient inscrits sur les listes d'électeurs. Les jeunes inscrits seront dès lors soumis à l'obligation de vote et donc tenus de se rendre aux urnes pour voter aux élections européennes. La date de ce scrutin doit encore faire l'objet d'un accord entre les Vingt-sept États membres, mais la période qui tient la corde est celle du 6 au 9 juin 2024. "Les décisions prises à ce niveau de pouvoir portent souvent sur des sujets qui préoccupent les jeunes et qui ont un impact significatif sur leur avenir, tels que la mobilité et le climat. C'est la raison pour laquelle il est intéressant de leur donner voix au chapitre pour ces questions", a déclaré la ministre Verlinden.