La taxe de mise en circulation des grosses voitures électriques va exploser en 2025 en Wallonie : "Une manière d’intégrer de la justice fiscale"

Le gouvernement en a profité pour présenter la dernière mouture de sa réforme de la fiscalité automobile. Elle présente une version simplifiée du premier texte qui avait été présenté il y a quelques mois et avait créé la discorde entre libéraux et écologistes. On sait désormais que seule la taxe de mise en circulation – celle que l’on doit payer au moment de l’achat d’un véhicule – sera revue. La taxe de circulation, elle, restera inchangée.

La réforme entrera en vigueur en juillet 2025 et par la force des choses, ne concernera que les véhicules achetés à partir de ce moment-là. Que faut-il en retenir ?

La taxe annuelle de circulation ne changera pas

Premièrement, le gouvernement a décidé de favoriser les véhicules qui n’émettent pas ou très peu de CO2. Ainsi, la taxe de mise en circulation (TMC) des véhicules électriques de petites tailles et de tailles moyennes ainsi que celle des véhicules hybrides de la même catégorie sera revue à la baisse. Au contraire, les grosses voitures électriques verront leur TMC exploser. “C’est une manière d’intégrer de la justice fiscale à l’intérieur de la gamme des voitures électriques”, précise le ministre wallon de la Mobilité, Philippe Henry (Écolo).

Un exemple vaut mieux que de longs discours. La TMC de la Renault Megane E-Tech, par exemple, diminuera de 61, 5 euros à 50 euros alors que la Taxe de circulation, elle, coûtera toujours 92, 9 euros par an. La TMC du Modèle 3 de la société américaine Tesla, qui est une grosse voiture électrique, passera de 61, 5 euros à… 1 588, 2 euros (pour une taxe de circulation inchangée à 92, 9 euros). “Pour ceux qui ont les moyens de s’acheter une voiture de ce prix-là, la TMC est proportionnelle”, insiste Di Rupo qui sent venir les critiques.

Le gouvernement wallon a aussi prévu des réductions de TMC pour les familles nombreuses et pour les familles en gardes partagées. Précisons encore que sur les véhicules d’occasion, une dégressivité de la TMC sera appliquée en fonction de l’âge du véhicule. “La réduction est de 10 % par an jusque 5 ans et 5 % par an au-delà de 5 ans et jusque 15 ans. Il s’agit de ne pas pénaliser les citoyens qui n’ont pas les moyens de s’acheter un véhicule récent”, conclut Philippe Henry.