Le nom du successeur de Sarah Schlitz devrait être connu ce dimanche

Après deux jours de diverses prises de contact en interne, Rajae Maouane et Jean-Marc Nollet, les coprésidents d’Ecolo, convoquent un conseil de fédération (le parlement interne des verts francophones) ce dimanche 30 avril, à Namur. Ils se sont accordés sur un candidat à proposer à la base de leur formation politique.

Le nom de Zakia Khattabi avait circulé mais cette dernière a publiquement refusé de reprendre les compétences de son ancienne collègue du gouvernement De Croo. Elle l’a annoncé jeudi soir sur les réseaux sociaux. Ce scénario aurait permis de transférer des dossiers sensibles à une ministre déjà en place et expérimentée.

Mais il semble que les verts préfèrent que le secrétariat à l’Égalité des chances soit géré par une personnalité disponible à temps plein. Plusieurs chantiers d’importance doivent encore être achevés d’ici la fin de la législature.

Qui a été choisi par les coprésidents ? L’information, pour l’instant, ne filtre pas. Toutefois, il devrait s’agir d’une femme. Plusieurs pistes ont été évoquées par La Libre et restent valables. Parmi les noms les plus cités, on retrouve la députée européenne Saskia Bricmont, la députée fédérale Séverine de Laveleye ou encore la députée fédérale Marie-Colline Leroy.

Parfois, les assemblées internes d'Ecolo ne se déroulent pas comme prévu et le choix des coprésidents est mis en cause, et éventuellement rejeté. Le conseil de fédération de dimanche ne s'annonce pas particulièrement facile alors que le parti, mis en cause sur la bonne gouvernance, est dans la tourmente depuis deux semaines.