Marie-Colline Leroy succède à Sarah Schlitz

”J’ai commis une erreur, je me suis excusée et je tiens à nouveau à m’excuser auprès des personnes que j’ai pu heurter”, avait-elle annoncé en conférence de presse. “Mais aujourd’hui la polémique a pris trop d’ampleur […] Pour moi, ce qui compte, c’est que les dossiers avancent”.

Différents noms ont circulé depuis plusieurs jours sur la personne qui reprendrait les fonctions de Sarah Schlitz.

À lire aussi

Finalement, Ecolo a choisi Marie-Colline Leroy pour reprendre les rênes. "Que ce soit dans le milieu scolaire ou au parlement, j'ai bâti mon expérience sur la culture du dialogue. Je suis déterminée à poursuivre la lutte pour une société plus inclusive et à porter les causes de l'égalité des genres, de l'antiracisme et de la lutte contre les discriminations", a déclaré la Hennuyère.

Pour la coprésidence d'Ecolo, Marie-Colline Leroy a "toutes les qualités pour relever avec talent les nombreux défis qui s'annoncent en matière d'égalité".

"De nombreuses réalisations ont pu être concrétisées sous l'égide de Sarah Schlitz. Cependant, il reste encore beaucoup de combats à mener et de victoires à engranger d'ici la fin de la législature. On y mettra toute notre énergie", a souligné Rajae Maouane.

Pour Jean-Marc Nollet , "Marie-Colline Leroy allie une expérience parlementaire et une approche sociale qui lui donneront des armes solides pour poursuivre le travail de Sarah Schlitz, salué par la société civile."