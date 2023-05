Le MR et Open Vld veulent limiter le paiement des allocations de chômage: "Le PS ne fait pas ce qu'il faut faire pour des raison électorales"

"Si aujourd'hui on veut baisser la fiscalité, il faut qu'il y ait plus de gens qui travaillent", a déclaré Georges-Louis Bouchez lors d'un discours à Tour et Taxis pour ce 1er mai.