Marie-Colline Leroy, nouvelle secrétaire d’État à l’Égalité des genres : "Elle a des armes solides pour poursuivre le travail de Sarah Schlitz"

Sur la page Facebook de la fraîchement nommée secrétaire d'État Ecolo à l'Égalité des genres, à l'Égalité des chances et à la Diversité, Marie-Colline Leroy, le "Merci aux militant.e.s pour la confiance qu'ils et elles m'ont accordée" et à "Sarah Schlitz pour l'excellent travail réalisé et les nombreux projets initiés" est dupliqué en néerlandais. La jeune femme, qui aura 40 ans l'an prochain, a aussi indiqué d'emblée, lors d'une courte conférence de presse, dimanche midi, qu'une de ses priorités consistait à peaufiner le néerlandais, dont le manque de maîtrise était un point faible de celle qui l'a précédée dans cette fonction.