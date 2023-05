En trois ans, 230 places prioritaires supplémentaires ont été créées. Avec ce nouveau budget, ce chiffre grimpera prochainement à 330 places, ce qui permettra de réduire considérablement la liste d’attente pour un accompagnement d’urgence, précise la ministre.

En Wallonie, plus de 540 services accompagnent près de 21.000 jeunes et adultes en situation de handicap et leurs familles. Malgré cette offre importante, des besoins ne sont toujours pas rencontrés, en particulier pour les personnes souffrant d’un handicap de grande dépendance ; celles qui ont un trouble du spectre de l’autisme et les personnes présentant une déficience intellectuelle cumulée avec des troubles graves du comportement ou un trouble psychiatrique.