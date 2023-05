Comment le gouvernement bruxellois corrige l’évaluation peu favorable des ses hauts fonctionnaires, avec un double bonus à la clé

Les hauts fonctionnaires bruxellois sont désignés via un système de mandats de cinq ans et sélectionnés par une commission d'évaluation non politisée, mise en place par l'organisme Talent.brussels. Cette commission est aussi chargée d'évaluer le travail accompli à la mi-mandat et en fin de parcours. Mais cette procédure - initiée en 2018 et visant la dépolitisation du recrutement des managers publics - n'atteint pas totalement son objectif.