Le HCS, un organisme qui doit rendre plus efficace les décisions politiques en Wallonie : "Nous ne voulons pas être la belle-mère du gouvernement"

En place depuis un peu plus d’un an, les quatre experts-conseillers du HCS (Économie et Emploi, Climat, Politique publique et Social) ont été désignés par des jurys indépendants L’ancien directeur de l’UWE, Olivier de Wasseige, y a participé tout comme Christine Mahy du Réseau de lutte contre la pauvreté. La mission du HCS ne s’achèvera pas avec la fin de la législature, il est en place pour durer. Il poursuit plusieurs missions. La première consiste à rendre des avis sur des politiques que le gouvernement wallon entend mettre en place. Des avis non contraignants, certes, mais “si le ministre ne suit pas nos recommandations, il doit le justifier”, explique Maxime Petit Jean, conseiller au HCS, spécialisé dans les politiques publiques. Le HCS doit aussi permettre que ces politiques soient en mesure d’être évaluées en cours de route pour en corriger les erreurs. “Nous voulons être considérés comme un partenaire du gouvernement et pas comme sa belle-mère”. En 2022, plusieurs avis ont été rendus : “Le HCS a mené des analyses d’impact sur trois projets : la stratégie régionale de mobilité, volet marchandises, la stratégie coordonnée de sortie du sans-abrisme et le plan coordonné de promotion et sensibilisation aux STEAM (NdlR : sciences, technologie, ingénierie, etc.) et au numérique”.

Mettre en avant l’expertise de l’administration wallonne

Le rôle des experts consiste aussi à être en contact permanent avec l’administration wallonne afin de mettre en évidence “les compétences et les expertises que l’on peut trouver au sein de l’administration wallonne et qui sont peu valorisées”, explique encore Maxime Petit jean. En résumé, il s’agit de faire communiquer entre eux des gens qui n’avaient pas forcément l’habitude de le faire. Une manière d’utiliser les ressources actuelles sans réinventer, à chaque fois, des missions qui existent peut-être déjà au sein du magma public wallon. Le HCS organise aussi des formations pour les agents du SPW afin de les préparer à tenir compte des enjeux de climat, d’emploi et de pauvreté dans les actions qu’ils mènent.

Précisons que, pour l’heure, les avis rendus par le HCS au gouvernement wallon ne sont pas publics. “Nous souhaitons qu’ils le soient. Une première évaluation du HCS doit bientôt avoir lieu et la question se posera à ce moment-là”, insiste notre interlocuteur. Par contre, le calendrier de travail et les thématiques qui seront abordés par le HCS à la demande du gouvernement sont, elles, transparentes. On peut d’ailleurs les trouver sur le site internet du HCS.