Maurice Lafosse réclame près de 80 000 euros à la Caisse de pensions de la Chambre

79 649 euros sans compter les intérêts : c’est la somme que réclame à la Chambre l’ancien député socialiste et ex-bourgmestre de Mons, Maurice Lafosse. L’homme de 88 ans vient de saisir le tribunal de première instance de Bruxelles. Il estime avoir été lésé dans le calcul de sa pension. Selon ses dires, l’ASBL “Caisse de pensions” aurait dû appliquer dès 2004 la modification législative prévoyant une augmentation de 20 % du plafond maximal des pensions publiques. Or, la règle ne fut intégrée dans le règlement de la Chambre qu’en 2014. Un changement trop tardif au goût de Maurice Lafosse et qui représente, selon lui, “une discrimination envers les anciens députés”. Il exige aujourd’hui la récupération de ce manque à gagner.