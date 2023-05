”Il a demandé à quelqu’un de porter ses valises”: les membres de l’émission de téléréalité 'Special Forces' fustigent Georges-Louis Bouchez

Pourtant, à la fin du premier épisode de l’émission de télé-réalité, le libéral appelait le public à “voir le prochain épisode”, pendant lequel il promettait de se dépasser. Mais ce serait son physique qui l’aurait lâché : “J’aurais dû mieux me préparer physiquement, mais mon travail m’en a empêché”. Mais Georges-Louis Bouchez s’est vu critiquer de toutes parts. “Nous ne comprenons pas pourquoi il a participé”, disait le média “Dag Allemaal”, “une prestation médiocre”, disait Het Laatste Nieuws.

De son côté, le politologue Dave Sinardet exprime sa surprise dans les colonnes du journal HLN. “Il est très étrange que Bouchez – qui est après tout très soucieux de son image et des médias sociaux – ait si mal évalué la situation, déclare-t-il. Et le plus douloureux, c’est qu’il confirme l’image qu’il a depuis longtemps dans les cercles politiques. Qu’il n’est pas un joueur d’équipe, qu’il n’est pas constructif, qu’il sape sa propre équipe. En Belgique francophone aussi, tout cela est très critique. Cela ne va pas l’aider à réaliser ses grandes ambitions.”

Le judoka Dirk Van Tichelt, membre de l’équipe du libéral, a également critiqué le comportement de son ancien coéquipier : “Je ne l’ai pas vu transpirer, alors que mon t-shirt était trempé. Si vous regardez en arrière et que vous le voyez marcher sans avoir l’air de faire d’effort… c’est qu’il n’est pas dans le bon programme.”

Le judoka espérait pourtant beaucoup de Georges-Louis Bouchez. “J’étais curieux, vu son passé de réserviste de l’armée. Chapeau, me suis-je dit. Mais après ce que nous avons vu… Je ne pense pas qu’ils l’enverront au front de sitôt”, s’est-il amusé.

Le chef étoilé Nick Bril, qui a également quitté l’émission, ne voyait pas non plus dans l’attitude du libéral une motivation suffisante : “Il était clair pour nous tous qu’il n’était pas prêt à repousser ses limites.”

Mais ces deux participants à l’émission ne sont pas les seuls à fustiger le court passage du président du MR dans l’émission : le personnel en coulisses a également eu du mal avec lui. “Il a demandé à quelqu’un de porter ses valises. Et alors qu’on demandait à tout le monde de laisser son portable derrière soi pendant le tournage, c’était apparemment impossible pour lui, s’est agacé le personnel. Un porte-parole le tenait constamment au courant de toutes sortes de développements politiques. Cela vous place immédiatement en dehors du groupe, bien sûr.”

Le passage de Georges-Louis Bouchez dans l’émission 'Special Forces : qui ose gagne' risque de continuer de faire parler de lui, et pas en bien.