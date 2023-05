Les fonctionnaires et le non-marchand peuvent aussi avoir droit à la prime "pouvoir d’achat"

Au détour de rapports de lecture sur des projets de loi discutés à la Chambre, on a parfois quelques surprises. Le rapport de la première lecture du projet de loi relatif à l’accord interprofessionnel (AIP) pour les années 2023 et 2024 en comporte une. De taille. Pour rappel, le conseil des ministres a donné fin mars son aval, suite à cet “AIP 2023-2024”, à l’octroi d’une prime “pouvoir d’achat” de 500 ou 750 euros selon qu’une entreprise réalise des bénéfices élevés ou exceptionnellement élevés respectivement. Cette solution avait été trouvée par les partenaires sociaux pour pallier l’absence de marge salariale en dehors de l’indexation des salaires. Surprise, donc, puisque cette prime est théoriquement possible pour le secteur public aussi. Pas seulement pour le secteur privé.