Rave party à Brustem : “Il était trop tard pour agir”

Les autorités ont donc voulu éviter les scènes de chaos que l’on a pu connaître lors de l’événement “La Boum”, organisé au bois de la Cambre au printemps 2021. Pour Annelies Verlinden, il s’agit ici d’un tout autre contexte : “Lors de l’intervention dans le bois de la Cambre, le rapport était de 600 policiers pour 2000 manifestants. À Brustem, le domaine militaire occupe plus de 400 hectares. Nous aurions dû déployer un nombre trop important de policiers. Quand les fêtards étaient 3000, il était déjà trop tard pour agir” D’autant qu’au même moment, aucun officier de la réserve fédérale n’était disponible pour faire face à l’afflux de ravers. “Les forces étaient dispersées auprès de plusieurs évènements de grande envergure. Notamment les grèves dans les enseignes Delhaize et la finale de la coupe de Belgique disputée le samedi soir au stade Roi Baudouin”, confirme la ministre Verlinden.

Pour les parlementaires présents en commission, il aurait fallu débusquer les organisateurs au moment des préparatifs. Alors que l’événement était prévu depuis trois mois, les services de police n’ont pourtant rien remarqué. Discrets, les organisateurs issus de plusieurs pays (France, Pays-Bas, Allemagne, …) ont tous communiqué via les réseaux sociaux. Annelies Verlinden rappelle que tant qu’il n’y a pas d’infraction pénale, la police ne peut pas légalement infiltrer les messageries privées et souligne l’importante coordination mise en place entre les participants : “Nous avons retrouvé des tracts qui invitaient les fêtards à s’unir pour défendre le matériel en cas d’intervention de la police. J’ai entendu dire dans les médias, qu’il suffisait de débrancher la prise. C’était infaisable puisque chaque podium (ils étaient répartis dans onze hangars, NdlR) disposait de son propre générateur". Il ajoute : "En renvoyant les ravers au milieu de la nuit, on aurait créé bien plus de dégâts sur la route”.