C'est en arrivant à son cabinet jeudi matin que le maïeur a découvert qu'une vitre de son cabinet avait été brisée par un pavé. Un autre pavé a également été jeté sur une vitre de l'hôtel de ville namurois.

"On peut ne pas être d'accord sur tout et on peut être en colère ou en révolte, mais de là à détruire des biens publics et risquer de blesser des collaborateurs (?)", a commenté Maxime Prévot. "Cela dit, ce n'est pas cela qui freinera nos ardeurs, on a le cuir tanné et on avance."

Pour l'heure, la motivation exacte des jets de pavés reste inconnue. Cependant, l'auteur se serait présenté spontanément à la police dans la journée, indique L'Avenir.