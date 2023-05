Le gouvernement flamand s'accorde sur un Plan énergie-climat renouvelé

Pour atteindre une réduction de 40 % d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 (par rapport à 2005), l'exécutif du nord du pays a pris un certain nombre de mesures supplémentaires. Ainsi, la prime pour les chaudières à condensation au gaz naturel sera supprimée cette année encore; les primes pour les pompes à chaleur seront plus élevées; la redevance kilométrique pour les poids lourds sera étendue et un mécanisme de soutien sera mis en place pour accélérer l'électrification du parc automobile. En ce qui concerne les énergies renouvelables, l'objectif sera revu à la hausse.