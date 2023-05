Weyts veut s'attaquer aux subsides francophones qui atterrissent en Flandre

Selon les chiffres dévoilés hier/mercredi par la RTBF, la Communauté française a octroyé, l'an passé, 471.000 euros à des associations francophones en Flandre, via l'Assemblée parlementaire de la Francophonie (APF), une organisation basée à Paris dont l'objectif est de promouvoir la culture francophone dans le monde. En ont profité l'Action Fouronnaise, Le Noeud à Gand, le Club Richelieu à Knokke et Ostende ainsi que toute une série d'asbl dans des communes à facilités et des communes comme Dilbeek, Vilvorde et Tervuren.