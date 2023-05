Les discussions ont notamment porté sur le pourcentage de ce montant qu’il fallait consacrer à l’aide strictement militaire. Le gouvernement s’est finalement accordé pour bloquer la moitié de ce montant (56 millions) à de nouvelles aides militaires, avec la livraison de véhicules blindés, d’armements et de munitions.

”Le succès de ces nouvelles aides résidera dans la rapidité avec laquelle les nouveaux équipements pourront être livrés à l’Ukraine. Le but de notre pays avec ce nouveau paquet d’armements et de munitions est de répondre aux besoins sur le terrain dans des délais très courts”, a indiqué Ludivine Dedonder (PS), ministre de la Défense.

Le cabinet de Mme Dedonder n’a pas voulu donner de précision sur le matériel qui sera livré.

À côté de l’aide militaire, 46 millions visent le soutien à la population ukrainienne et la consolidation de la présence diplomatique belge. L’aide humanitaire sera renforcée à hauteur de 24 millions qui seront, en coordination avec les Nations Unies, alloués dans les grandes villes et zones de guerre à des besoins de base comme l’éducation, la santé et la sécurité alimentaire.

Plusieurs partis ont avancé des demandes spécifiques.

Ainsi, 500 000 euros seront utilisés pour maintenir en état le contrôle aérien en Ukraine, alors que 4,3 millions d’euros, réclamés par Groen, seront aussi alloués à des projets de maintien de l’électricité dans des lieux de premières nécessités. Deux pistes sont explorées : soit l’envoi de transformateur électrique, soit le soutien financier d’un projet mis en place par la Commission européenne pour déployer des panneaux photovoltaïques sur les hôpitaux de Kiev, afin de garantir qu’il y ait du courant même lors des coupures.

Huit millions iront à la reconstruction de l’Ukraine via les fonds mis en place par la Banque européenne d’investissement et la Banque mondiale. Il est question de fonds pour organiser des cours et des garderies, ainsi que d’offrir des lits à des personnes dans le besoin.

Des moyens financiers issus des revenus russes gelés

Des investissements sont prévus pour le réseau diplomatique belge en Ukraine et dans la région. Des fonds seront consacrés à la sécurisation des ambassades, notamment.

Un poste sera ouvert en Moldavie, candidate à l’adhésion à l’UE – dont une partie du territoire est aux mains de séparatistes pro russes – et qui redoute de subir le même sort que sa voisine ukrainienne.

Un autre poste sera ouvert dans le Caucase, en Arménie qui est quant à elle en conflit avec l’Azerbaïdjan pour le contrôle de la région du Haut-Karabagh.

La sécurisation des infrastructures énergétiques ukrainiennes, notamment les centrales nucléaires, “fera l’objet d’une attention particulière”, selon Hadja Lahbib (MR), ministre des Affaires étrangères.

”Pour que la guerre finisse, il faut que la contre-offensive que planifie l’Ukraine soit un succès. L’aide supplémentaire que la Belgique apporte aujourd’hui y contribuera”, a souligné le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD).

Les moyens financiers proviennent des revenus fiscaux engrangés sur les avoirs financiers russes gelés en Belgique.