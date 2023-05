De Croo met en garde contre l'immobilisme et les propositions de la N-VA : "Un objectif, paralyser à nouveau notre pays pendant 500 jours"

Dans plusieurs médias, les nationalistes flamands ont rappelé leur revendication d'un système confédéral, seul à même à leurs yeux de répondre aux aspirations différentes de la Flandre et de la Wallonie. Le président de la N-VA s'est adressé au PS et a formé le vœu d'un "mini-cabinet fédéral" qui assurerait la gestion du pays pendant que se négocierait le "virage confédéral". Une invitation rapidement repoussée par les socialistes.

"Derrière ce nouvel appel à une grande réforme de l'État, il y a une stratégie et un objectif: à nouveau paralyser notre pays pendant 500 jours et plus. C'est la stratégie du pourrissement et de l'immobilisme", a lancé M. De Croo.

Le chef du gouvernement a mis en avant la remise en ordre du pays amorcée après trois années de crise. "Nous sommes en pleine ascension. Ce n'est pas le moment de pousser sur le frein, mais au contraire c'est là que l'on passe à la vitesse supérieure", a-t-il ajouté. "La N-VA et le PS à table? Combien de fois n'ont-ils pas joué ce disque? Et maintenant, on le ressort. (...) Nous connaissons le résultat: à nouveau des mois et des années de blocage politique, d'immobilisme et de recul et, à chaque fois, on a besoin des libéraux pour briser cet immobilisme."