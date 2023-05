”Une grande réforme de l’État”, “un pays paralysé pendant plus de 500 jours”… à treize mois des élections, N-VA et Open VLD fourbissent leurs armes

Sans surprise, ce week-end a pris des allures de campagne électorale. Depuis leurs quartiers généraux respectifs, les ténors de ces partis – singulièrement les nationalistes et les libéraux flamands – se sont envoyé quelques messages bien sentis. Avec, sur toutes les lèvres, ce nouvel appel lancé samedi matin par le président de la N-VA à une grande réforme de l’État. Dans un entretien accordé à Het Nieuwsblad et à Gazet Van Antwerpen, Bart De Wever a manifesté ouvertement son souhait de constituer rapidement après les élections législatives de 2024 un “mini-cabinet fédéral” avec le Parti socialiste. “Vous n’occupez que les postes de vice-Premiers ministres et vous vous mettez d’accord sur quelques objectifs minimaux, notamment budgétaires. Pendant ce temps, vous reconstruisez le pays en profondeur, avec un virage confédéral”, a-t-il ainsi déclaré à nos confrères néerlandophones.

Le président des nationalistes flamands voit dans cette solution une alternative à une longue période d’affaires courantes et à une poursuite de l’actuelle coalition Vivaldi, dont la N-VA ne fait pas partie. Il se tourne explicitement vers le PS pour former ce mini-cabinet. En mars 2020, alors que venait de débuter la crise politique liée à la gestion de la pandémie de coronavirus, les deux partis étaient proches de former un gouvernement d’urgence. Contrairement à ce qui s’était passé à l’époque, Bart De Wever voit aujourd’hui dans ce potentiel mini-gouvernement un instrument permettant de transférer des pouvoirs aux entités fédérées. Dans un tel scénario, il n’exclut pas de devenir lui-même Premier ministre. Des déclarations qui n’ont pas manqué de faire réagir les socialistes francophones. “Former rapidement un gouvernement sans savoir pour quoi faire n’a aucun sens et le PS ne va pas entrer dans un tel scénario. Il n’est pas question d’aller au pouvoir pour le simple fait d’y être”, a rétorqué, illico, le président du PS Paul Magnette qui, lui aussi, n’exclut pas d’être candidat au “16” si son parti devait remporter les élections de 2024.

De Croo dénonce “la stratégie du pourrissement” de la N-VA

En embuscade, l’actuel Premier ministre Alexander De Croo, qui s’est exprimé dimanche à Gand devant les membres de son parti – l’Open VLD –, a tenté de désamorcer cette petite bombe institutionnelle et la perspective d’un accord entre la N-VA et le PS. Pour ce faire, il a mis en garde contre le risque de paralysie du pays après les élections. “Derrière ce nouvel appel à une grande réforme de l’État, il y a une stratégie et un objectif : à nouveau paralyser notre pays pendant 500 jours et plus. C’est la stratégie du pourrissement et de l’immobilisme”, a lancé Alexander De Croo.

Le chef du gouvernement s’est ainsi attelé à souligner le travail réalisé ces derniers mois (comprenez : le sien) à la mise en ordre du pays amorcée après trois années de crise et a plaidé en faveur de la continuité. “Nous sommes en pleine ascension. Ce n’est pas le moment de pousser sur le frein, mais au contraire c’est là que l’on passe à la vitesse supérieure. La N-VA et le PS à table ? Combien de fois ne nous ont-ils pas joué ce disque ? Et maintenant, on le ressort. […] Nous connaissons le résultat : à nouveau des mois et des années de blocage politique et de recul et, à chaque fois, on a besoin des libéraux pour briser cet immobilisme”. Ce n’est un secret pour personne : Alexander De Croo est candidat à sa propre succession si du moins, la réplique est connue, “les résultats des élections le permettent”.

Outre ces joutes verbales institutionnelles, le week-end politique au nord du pays fut marqué par la réactualisation de points programmatiques par les partis. Les libéraux flamands ont débattu de mesures permettant de mieux récompenser le travail en suggérant, par exemple, la création d’un crédit d’impôt lié au revenu qui institue qu’un travailleur à temps plein reçoit au minimum 500 euros en plus qu’une personne qui ne travaille pas. Le CD&V, par la voix de son président Sammy Mahdi, a réclamé plus de moyens pour le secteur de l’enfance dans le prochain budget flamand. Enfin, Groen a discuté d’une série de grandes mesures “basculantes”, parmi lesquelles la chasse aux gros pollueurs.