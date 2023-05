Caroline Désir sur les résultats médiocres des élèves francophones : "Ne nous voilons pas la face, c'est insuffisant"

Et de préciser : "Lors d’un entretien avec les chercheurs, ils m’ont indiqué que les nouveaux référentiels mis en place dans le cadre de la réforme du tronc commun répondent aux attentes et pourraient contribuer à améliorer nos résultats sur le plan international. Par ailleurs, le travail de production d’outils pédagogiques à destination des enseignants va être poursuivi et des webinaires seront également proposés aux équipes éducatives pour éclairer sur les constats de l’enquête."

Caroline Désir estime par ailleurs que le choix de maintenir le plus possible les écoles ouvertes pendant le covid "a permis de limiter fortement les pertes d'apprentissage chez tous les élèves et plus particulièrement chez les élèves les plus fragilisés".

"Nous sommes parmi les pays de l’OCDE où les élèves ont pu poursuivre le plus d’apprentissage en présentiel pendant la pandémie et nous en voyons ici un effet concret. Contrairement aux exercices précédents, marqués par une dégringolade des résultats de nos élèves, on observe cette fois une stabilisation de ceux-ci alors que d’autres systèmes scolaires connaissent une baisse significative.", souligne-t-elle.