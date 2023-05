La Région wallonne pas favorable aux nouvelles règles budgétaires européennes

Pas un simple exercice comptable

La semaine dernière, à la Chambre, le ministre des Finances Vincent Van Peteghem (CD&V) avait annoncé que seule la Flandre avait remis un avis sur le nouveau “Pacte de stabilité et de croissance” et que la Belgique n’était pas encore en position de formuler un avis. Et cela ne sera pas simple, à écouter Elio Di Rupo au Parlement wallon, qui estime que “l’assainissement des finances publiques ne peut être un simple exercice comptable.”

Affirmant avoir déjà tiré la sonnette d’alarme en novembre 2022 lorsque les grandes lignes du nouveau cadre avaient été rendues publiques, Elio Di Rupo a également rappelé qu’en conséquence, “la Belgique a dû s’abstenir lors du Conseil Eco fin du 14 février, reflétant les désaccords intra-belges”. Et il n’y a pas pour l’instant pas de raison que cela change puisqu’entre la communication de novembre, et la proposition législative du 26 avril, il n’y a guère plus d’un iota de différence. “Je le redis, il (le nouveau cadre européen, NdlR) il est dommageable pour les Etats membres concernés que les propositions de la Commission ne prévoient pas de marge suffisante pour préserver les investissements publics”. Et le Ministre-président de conclure sur un autre secret de polichinelle : il n’y a pas eu concertation entre entités fédérées. “Pour les prochaines étapes, la Commission espère une finalisation des travaux pour la fin de cette année. Il n’y a pas encore eu de concertation intra-belge sur les propositions législatives de la Commission. Soyez assurés que je continuerai à défendre avec force l’importance des investissements publics pour soutenir les doubles transitions verte et numérique et la cohésion sociale”, a conclu le chef de file wallon.

Position ambiguë

Question : la réponse d’Elio Di Rupo reflète-t-elle la position de la Région wallonne ? Pas sûr… D’abord, interrogé, le cabinet d’Elio Di Rupo précise qu’il s’exprimait “en son nom”, pas au nom du gouvernement wallon ! La réponse d’Elio Di Rupo au Parlement wallon, citant ici et là la “Wallonie”, entretenait toutefois le doute. Mais alors, quelle est la position de la Région wallonne ? Renseignements pris, quelques réunions (en comité interministériel) ont eu lieu. Et une position a été arrêtée il y a quelques mois sur la révision des règles budgétaires, nous explique le ministre du Budget wallon Adrien Dolimont (MR) : “cette position confirme que la Wallonie souhaite un assainissement des finances publiques, salue une approche individualisée sur base de la soutenabilité, précise que les règles budgétaires proposées actuellement par la Commission ne permettront sans doute pas d’atteindre les objectifs environnementaux et numériques au vu des investissements colossaux nécessaires pour les atteindre”, explique le ministre libéral, lequel affirme que “la soutenabilité des finances wallonnes est au centre de mes priorités. Il n’est pas possible d’utiliser deux fois le même euro. Les règles européennes, si elles sont imparfaites, permettent aux états européens de continuer à investir s’ils sont dans une bonne situation. Pour les autres, il convient de dégager les marges nécessaires via l’adoption de mesures structurelles.”

Comprenne qui pourra…

Morale de l’histoire : le positionnement wallon est aussi peu clair que l’eau de la Meuse par temps de pluie. On retiendra donc juste que la Région wallonne n’est pas à 100 % derrière la proposition de la Commission. Les socialistes souhaitent sans doute davantage d’exceptions aux dépenses admissibles, tandis que les libéraux mettent l’accent sur l’assainissement des finances publiques, pour se dégager ensuite des marges…