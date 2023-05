La Wallonie va encadrer les dépenses des candidats sur les réseaux sociaux lors des élections communales

Deux modifications du processus électoral dans les communes et provinces wallonnes retiennent particulièrement l’attention. La première concerne la désignation des assesseurs et des présidents de bureaux de vote et de dépouillement. Aujourd’hui, la désignation de ces personnes se fait sur base de listes de métiers dits “prioritaires”. Afin d’élargir le nombre de personnes pouvant remplir ces fonctions, le décret Collignon prévoit de sélectionner les assesseurs et présidents de bureaux sur base de la possession d’un diplôme.

La deuxième modification à épingler concerne la manière dont les élus utilisent les réseaux sociaux en campagne électorale. Ceux-ci pourront avoir recours à des annonces payantes sur les réseaux sociaux mais ils seront soumis à un plafond. Ils ne pourront consacrer que 50% maximum de leurs dépenses électorales sur ces supports numériques. Cette manière de communiquer rentre désormais pleinement dans la manière dont sont comptabilisées les dépenses des candidats.

Un conseil des élections locales

Parmi les autres modifications prévues par le décret, citons en vrac le renforcement du droit à l’affichage électoral, celui de la sécurisation du vote par procuration ou encore la révision de la procédure de validation des élections communales et provinciales, qui sera désormais confiée à un Conseil des élections locales réunissant les gouverneurs de province et des experts. Pour l’heure, on sait juste que ces experts “seront désignés par le Gouvernement, sur la base de leur expertise académique ou professionnelle”. Précisons que cette manière de procéder s’inspire, dit le ministre, des autres régions du pays.

Enfin, les gouverneurs devront fixer l’heure de fin de la campagne électorale. Et ce, afin “d’éviter certaines situations le jour même de l’élection, en particulier le fait que des candidats mènent activement campagne aux abords des bureaux de vote”.