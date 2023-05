La piste d’une liste commune MR/Open VLD à Bruxelles se renforce pour le scrutin fédéral

Le rapprochement électoral est acquis dans les communes bruxelloises pour le prochain scrutin local mais la même alliance pour la Chambre s’est révélée plus difficile à mettre en place. Plusieurs évènements ont perturbé le processus d’intégration. Les relations entre les libéraux francophones et néerlandophones se sont dégradées en raison des critiques récurrentes exprimées librement par Georges-Louis Bouchez à l’encontre du gouvernement De Croo. Or, le Premier ministre est la personnalité la plus en vue de l’Open VLD.

Egbert Lachaert, le président des bleus du nord du pays, avait également peu apprécié les piques envoyées par la députée MR Marie-Christine Marghem contre le chef du gouvernement fédéral au sujet de la gestion du dossier nucléaire.

Dans ce contexte délétère, Alexia Bertrand, alors cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, était soudainement passée sous la bannière Open VLD et avait été désignée secrétaire d’État au Budget. Les libéraux flamands avaient repéré le potentiel de cette personnalité bruxelloise MR qui était en froid avec Georges-Louis Bouchez.

Un cadeau à l’Open VLD ?

Au sein du MR, plusieurs décideurs ne voyaient pas l’intérêt de constituer une liste commune avec l’Open VLD. Les libéraux flamands ne pèsent pas assez lourd électoralement dans la circonscription pour apporter un siège en plus. Une liste MR/Open VLD aurait un coût pour les francophones : ils céderaient l’un des quatre sièges qu’ils convoitent à un candidat libéral flamand. Pourquoi faire un tel cadeau à l’Open VLD ?

Toutefois, la fumée des combats intralibéraux commence à se dissiper ; les relations sont rétablies. Et la question de liste fédérale bruxelloise semble se débloquer. “Je le sens bien”, confirme un responsable politique MR. Du côté de l’Open VLD, on entend les mêmes échos positifs.

Le haut de la liste se dessine déjà

À ce stade, le scénario privilégié pour la composition d’une liste commune est le suivant : le MR occuperait les trois premières places avec, au sommet, l’ancienne Première ministre Sophie Wilmès suivie du député Michel De Maegd et de la ministre des Affaires étrangères et ex-journaliste de la RTBF Hadja Lahbib. La quatrième position serait occupée par une candidate Open VLD : Alexia Bertrand.

Ainsi, les libéraux flamands obtiendraient un siège de député fédéral à partir de Bruxelles. Ce mandat serait puisé dans la manne des libéraux francophones mais irait à Alexia Bertrand. Elle a clairement lié son sort à l’Open VLD mais a gardé sa carte de membre du MR et reste populaire au sein du parti de Georges-Louis Bouchez.

Ce scénario doit encore être officiellement validé. S’il ne pouvait être confirmé, Alexia Bertrand créera et emmènera probablement une liste libérale bilingue indépendante du MR. Cette initiative fera perdre des voix aux libéraux francophones. Un luxe que le parti, en lutte pour le leadership à Bruxelles, ne peut se permettre. En acceptant le principe de la liste commune, le MR évite cet écueil.