Dimanche dernier, le président de la N-VA Bart De Wever avait plaidé en faveur d'un mini-gouvernement avec le PS pour gérer le pays. Selon l'ancien président des socialistes francophones, cette proposition témoigne d'une certaine nervosité dans les rangs des nationalistes flamands. "Un an avant les élections, on devient nerveux et chacun y va de ses propositions. Elle (la N-VA) ne doit pas être très heureuse par rapport au Vlaams Belang. Son concurrent immédiat, c'est le Vlaams Belang. On entend ce que dit M. De Wever, on prend acte. Mais au lieu de faire des hypothèses, attendons les élections", a-t-il commenté, renvoyant la question des alliances potentielles à son successeur à la tête du PS Paul Magnette.