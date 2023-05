Alexia Bertrand soutient la lettre de mise en demeure de Van Peteghem aux banques en faveur d'une augmentation des taux d'épargne

Dans sa lettre de mise en demeure adressée à la fédération bancaire Febelfin, le ministre CD&V fait état d'une pression sociale accrue en faveur d'une augmentation des taux d'épargne. Le taux d'intérêt des livrets d'épargne a très légèrement augmenté, mais on est très loin des taux d'intérêt que les banques elles-mêmes obtiennent aujourd'hui pour placer leur argent auprès de la Banque Centrale Européenne. Cette différence permet aux banques de réaliser d'énormes bénéfices.

Alexia Betrand a réaffirmé dimanche qu'elle soutenait la lettre, mais qu'elle hésitait à relever le taux d'intérêt minimum, qui s'élève aujourd'hui à 0,11 %. Il s'agit, selon elle, d'une "arme ultime", d'une décision qui ne devrait pas être prise par le politique, mais par la Banque nationale, par exemple. Elle préfèrerait que la liberté de marché joue son rôle.

La secrétaire d'État Open VLD a appelé à rendre l'épargne plus attrayante, en faisant référence au compte e-DEPO, et à plus de transparence sur les taux et les conditions.