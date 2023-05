Pourquoi 40 % des élus wallons pourraient ne pas se représenter aux communales de 2024

Et si on ajoute à cela le sentiment de nombreux mandataires locaux de remplir de trop nombreuses missions qui s’accompagnent de lourdes responsabilités, sans forcément avoir le statut en phase avec ces missions, le tableau est très sombre.

Moins de listes lors du prochain scrutin ?

Plusieurs chiffres sont à épingler dans le sondage commandé par l’UVCW. On apprend, par exemple, que pour 75 % des répondants, le mandat local ne suscitera plus de vocation durable à l’avenir. Et le scrutin qui s’annonce en octobre 2024 va poser de réels problèmes pour la constitution des listes. “Avec un risque de voir moins de listes qu’auparavant dans certaines communes”, estime Jean-Paul Bastin (Les Engagés), vice-président de l’Union des villes et communes de Wallonie et bourgmestre de Malmedy. D’autant que parmi ceux qui occupent aujourd’hui une fonction exécutive au sein d’un collège communal, seuls 61 % pensent se présenter lors des prochaines élections; 22% des élus locaux sondés par Dedicated pensent à ne pas se représenter et 17 % se disent encore indécis. L’UVCW explique ainsi qu’un mandataire sur dix souhaite tout à fait quitter la politique. On apprend encore que durant leur mandat, 55 % des élus ont songé à démissionner. Précisons quand même que si nombre d’élus se sentent sous pression, beaucoup d’entre eux voient encore des points positifs dans leurs fonctions. Citons la proximité avec les citoyens, la fierté d’occuper un tel mandat ou le sens apporté à leur vie par le biais de ces missions au service des citoyens.

Lourdeur administrative

Les relations avec les autorités supérieures (fédéral et région wallonne) semblent également peser sur le moral des élus locaux. “Ce qui fait défaut, c’est une meilleure information, un soutien financier, du respect et de la considération, de même que de l’autonomie et des responsabilités allégées”, pointe le président Maxime Daye. L’UVCW appelle aussi la Wallonie à cesser d’aider financièrement les communes via des appels à projets constants qui engendrent une lourdeur administrative que bon nombre de petites communes ne sont pas capables d’assumer correctement, faute de personnel.

Ils préfèrent un mécanisme de droit de tirage. Sur la question du personnel, les élus locaux sont inquiets. “Il est difficile d’attirer les talents, nous ne pouvons pas leur fournir le salaire qu’ils demandent et les avantages comme un GSM ou un ordinateur”, insiste Jean-Michel Javaux (Écolo), vice-président de l’UVCW et bourgmestre d’Amay.

On peut aussi imaginer que la multiplication des articles de presse relatifs à des affaires touchant le monde politique n’arrange rien. “Il y a le sentiment du tous pourris”, explique Maxime Daye.

L’UVCW propose une série de solutions pour changer les choses dont notamment un appel aux élus locaux de ne plus laisser passer la moindre menace ou insulte et de les dénoncer à la justice. Ils demandent aussi une régulation des réseaux sociaux ou encore une revalorisation du statut de mandataire communal.