En 2024, il ne sera plus candidat bourgmestre. Après trois mandats à la tête d’Amay (province de Liège), Jean-Michel Javaux (Écolo) passera la main. Il constate lui aussi que depuis quelques années et l’arrivée de crises successives (Covid, inondations, réfugiés), le rapport entre élus locaux et citoyens a changé. Et pas dans le bon sens. Il précise néanmoins que “dans les différents mandats que j’ai réalisés, c’est le plus passionnant, celui où on se sent le plus utile, qui donne un sentiment d’action, d’être au-dessus de la mêlée, d’être moins partisan”.

Le bourgmestre vert relève que les citoyens semblent de plus en plus dans l’urgence. “Auparavant, on me demandait un rendez-vous par lettre ou par mail, maintenant on vient directement à la maison. Un jour où je devais rentrer tard, une personne a décidé de m’attendre. Elle a pris une chaise et s’est installée devant la porte.” Jean-Michel Javaux évoque aussi une histoire qu’il n’avait pas portée à la connaissance des médias pour “éviter d’enfoncer une personne, fortement alcoolisée et qui exigeait un logement à trois heures du matin”. “Il a jeté un bac à fleur dans ma porte-fenêtre qui a explosé, explique-t-il. J’ai réussi à discuter avec lui, heureusement je le connaissais. Maintenant, il me rembourse la porte-fenêtre au fur et à mesure”.

L’élu évoque aussi le fait de répondre ou non aux interpellations sur les réseaux sociaux. “Si je ne réponds pas assez vite, ça part en vrille. C’est un peu de ma faute, puisque plus je réponds, plus on attend que je réponde.”