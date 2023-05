“J’étais naïve, je croyais qu’au niveau local on travaillerait ensemble pour le bien des citoyens.”

L’expérience du terrain et la forte sensibilité pour les questions sociales n’auront pas suffi à retenir Ginette Fabritius à la présidence du CPAS de Malmedy. Après quatre années d’implication et six mois d’arrêt maladie, elle vient de céder sa place, se sentant, selon elle, “épuisée et plus capable d’honorer la fonction de présidente”.

Pour cette néophyte de la politique et secrétaire médicale, élue en 2018 sans étiquette politique, la désillusion est réelle. La faute à une mandature bousculée, d’une part, par la crise du Covid et la gestion du virus dans les maisons de retraite et, de l’autre, par l’arrivée d’une centaine de réfugiés ukrainiens fuyant l’invasion russe. “Sur ces dossiers, j’ai subi des pressions de toutes parts et surtout du milieu politique avec une opposition pas toujours constructive”, déplore Ginette Fabritius, qui admet : “J’ai été naïve, je croyais franchement qu’au niveau local, on travaillait ensemble pour le bien des citoyens”.

Selon elle, les réseaux sociaux ont leur part de responsabilité dans cette ambiance délétère. “À chaque décision, je recevais instantanément des remarques sur ma façon de faire. Certains passent leur temps à commenter les problématiques sans en connaître les tenants et les aboutissants.”

Dégoûtée, Ginette Fabritius terminera son mandat en tant que conseillère de l’action sociale mais ne se représentera pas en 2024, préférant retourner sur le terrain afin de continuer ses missions de volontaire en maison de retraite.