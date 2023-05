Il a évoqué plusieurs sujets, à commencer par les taux d’intérêt, très bas actuellement à la banque centrale européenne. “Ces taux se reflètent dans les prêts hypothécaires et dans les prêts qu’on fait aux entreprises. Tout le monde a vu que le prix de l’argent augmentait. Il est temps que les taux d’intérêt pour les épargnants reflètent cette hausse de taux générale. Oui, il faut que ces taux augmentent. Comment ? Soit le citoyen doit faire pression en contactant sa banque ou en plaçant son argent à un taux plus intéressant”, entame-t-il.

Avant de revenir sur le e-dépôt, mécanisme mis en place par l’état qui permet à chaque belge d’ouvrir un compte gratuitement et d’y déposer de l’argent avec de meilleurs taux. “N’hésitez pas à le faire. Cela permettra de faire pression sur le marché”, conseille le ministre.

David Clarinval a ensuite commenté la réforme fiscale, qui tarde à revenir. “On veut cette réforme. En Belgique, on est les champions du taux de taxation sur le travail. C’est fondamental de diminuer la pression fiscale qui pèse sur les travailleurs. Le texte déposé par le ministre des finances Vincent Van Peteghem comporte encore pas mal de questions et de difficultés pour nous”, confie notre invité.

Le ministre est également revenu sur la manifestation nationale qui a eu lieu ce lundi dans les rues de Bruxelles. D’après lui, le droit de grève n’est pas en danger en Belgique. “Je suis désolé, mais nous sommes le pays où il y a le plus de grèves au monde. Je n’ai jamais entendu dire que le droit de grève était menacé. C’est un mauvais procès que l’on nous fait”.

David Clarinval commentait le dossier Engie, autre dossier qui occupe le gouvernement actuellement. “Il est urgent de pouvoir prolonger le plus grand nombre de centrales nucléaires. Aujourd’hui, sur la table, la prolongation de deux centrales est en cours. Nous avons des informations qui viennent du premier ministre. Les négociations sont en cours avec Engie. On sent qu’il y a une volonté partagée pour que les choses aboutissent. Je pense qu’on aura un accord pour ces deux centrales dans les semaines à venir”, confie encore le ministre.

Ce dernier commentait aussi le lancement d’une boîte à outils qui permet aux entrepreneurs de créer leur boîte d’e-commerce, secteur très prisé par les Belges.

David Clarinval évoquait également l’éventuelle réforme de l’état. Mais elle ne devrait pas être souhaitée de si tôt auprès des partis de la Vivaldi. “Actuellement, il n’y a pas de consensus au sein des partis pour arriver à une réforme de l’État. Certains partis sont prêts à aller plus loin en régionalisant certaines compétences mais d’autres voudraient que le fédéral en centralise d’autres déjà régionalisées. Cela suscitera de gros débats. Donc, à court terme, ce ne sera pas possible d’avoir une réforme de l’État”, concluait le ministre.