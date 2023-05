La désillusion de Juan Benjumea, député bruxellois: "On est comme le service clientèle de la population, qui se fait insulter et marcher dessus"

Début mai, le député bruxellois Groen Juan Benjumea Moreno a annoncé qu’il ne sera pas candidat aux élections prévues en 2024.

“Avec la particratie qui se renforce à pas rapide et les cabinets qui ont un pouvoir démesuré, on ne peut pas faire grand-chose depuis le Parlement. Nous sommes comme le service clientèle de la population, qui se fait insulter et marcher dessus par ceux qui n’ont pas accès aux vrais décideurs. Le Parlement est devenu une boîte vide où on parle. Nous n’avons pas le pouvoir de résoudre les problèmes, on ne fait que le faire remonter au cabinet ministériel ou au président de parti. Cela laisse trop peu de place à l’action comme député. Je ne trouvais pas intéressant de poursuivre dans cette voie, au vu de ce que ça demande comme sacrifice au niveau familial”, regrette cet Anderlechtois de 31 qui effectue son premier mandat de député.

Lui aussi, comme les mandataires locaux, est confronté à la violence des réseaux sociaux. “J’ai eu un accident de vélo parce que quelqu’un a déplacé un bloc de béton, en rue, juste après un tournant. C’est assez trash : tu viens de te blesser, tu as le dos déchiqueté, et des gens viennent directement t’insulter sur les réseaux sociaux. Dans ces cas-là, je les mets en sourdine sur Twitter ou Facebook. Cela me touche une fois, mais ensuite ça disparaît. Par contre, ma femme va parfois sur mon compte Twitter et quand elle lit les commentaires, elle est assez choquée. Tout ça bouffe de l’énergie…”