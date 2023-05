Céline Tellier réagit aux propos polémiques d’Alexander De Croo sur l’Environnement : “J’ai été stupéfaite, on n’est pas dans une série Netflix”

À lire aussi

De quoi faire bondir Céline Tellier : “J’ai été stupéfaite. La position qu’il a tenue n’est pas du tout celle de la Belgique et ce sont des propos totalement lunaires par rapport aux enjeux qui sont aujourd’hui les nôtres”, critique-t-elle. “Quand il s’agit des changements climatiques ou de l’érosion de la biodiversité, on n’est pas face à une série Netflix où l’on peut mettre pause comme on le souhaiterait”, martèle-t-elle encore.

L’invité réfute également l’argument selon lequel les entreprises seraient surchargées de nouvelles règles et de normes : “Je pense que continuer à opposer économie et écologie n’a absolument aucun sens. C’est un débat dépassé qui date du 20e siècle et aujourd’hui on doit travailler avec les entreprises”, affirme-t-elle. “Hier, ce n’est pas le Premier ministre qui s’est exprimé mais certainement plutôt un leader de l’Open vld”, assène Céline Tellier.

Interrogée sur des éventuels changements dans les habitudes estivales des Belges, la ministre estime qu”'on ne va pas interdire aux gens de partir à l’étranger”. “Je pense que chacun doit être en accord avec ses pratiques personnelles. Il faut cependant proposer des alternatives pour faire en sorte que les gens qui n’ont pas les moyens financiers ou l’envie de partir loin puissent aussi profiter de la nature chez nous”, conclut-elle.

