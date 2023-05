David Clarinval (MR) : “Les attaques de la part de Rajae Maouane et de Paul Magnette contre le Premier ministre sont inacceptables”

Je regrette les attaques sévères contre le Premier ministres de la part de présidents de parti. J’ai lu les propos de Rajae Maouane (Ecolo) et de Paul Magnette (PS). Ces attaques en dessous de la ceinture sont inacceptables. Je voudrais qu’il y ait plus de respect dans le cadre de ce débat de la part de certains présidents de parti. On l’a souvent regretté dans notre chef et donc, ici aussi, il faut faire preuve de retenue.

On peut comprendre la réaction des écologistes : le Premier ministre les a pris de court…

Pris de court ? Ce débat vit au niveau européen depuis un bon moment. Vous aurez noté les déclarations d’Emmanuel Macron la semaine dernière en France (au sujet de cette pause normative, NdlR). Alexander De Croo dit exactement la même chose. D’une manière globale, depuis la guerre en Ukraine, au niveau européen, il y a un changement. La guerre a remis sur le devant de la scène la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique mais aussi la nécessité de réindustrialiser l’Europe. Ce n’est pas neuf. Ces sujets sont très présents dans l’actualité. En France, la réindustrialisation est même un sujet majeur. Je regrette que ce débat n’ait pas eu lieu plus tôt en Belgique. Dire que la sortie d’Alexander vient de nulle part, ce n’est pas vrai. Il est normal que le Premier ministre donne sa position.

Le MR approuve-t-il la ligne d’Alexander De Croo ?

La ligne d’Alexander De Croo est la bonne, on la partage. Le MR est en faveur d’ambitions climatiques élevées mais les pays européens ne peuvent pas être les seuls au monde à garder un tempo aussi rapide. Il faut trouver un équilibre : ces ambitions ne peuvent pas avoir des conséquences majeures sur l’augmentation des coûts énergétiques et des coûts alimentaires, ni pousser à la disparition de l’industrie européenne. Ce serait vraiment trop préjudiciable.

Sur la méthode, tout de même, le Premier ministre n’aurait-il pas dû discuter de sa position avec ses partenaires du gouvernement fédéral ? Il fait ce qu’il a pu reprocher à certains de ses ministres : une sortie médiatique qui met les autres partis de la majorité devant le fait accompli.

Malheureusement, Van Peteghem (CD&V) a sorti sa réforme fiscale dans la presse, Karine Lalieux (PS) a sorti sa réforme des pensions dans la presse… J’ai vu aussi les écolos prendre des positions dans la presse en premier avant d’en parler au sein du gouvernement. C’est un peu la méthode Vivaldi et c’est dommage. Je suis d’accord. Mais chaque parti y participe.

Dans un tel contexte, la reconduction de la Vivaldi en 2024 devient moins probable…

Il y a des nuances entre les sept partis de la majorité, ce n’est pas un scoop. Mais on a réussi à obtenir pas mal d’accords. Il ne faut pas tirer de conclusions de ce passage.