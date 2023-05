Les propriétaires dont le terrain change d'affectation bénéficieront d'une indemnité, pour laquelle un fonds de 100 millions d'euros est prévu, et un "stolp'" vaudra pour les zones de réserve d'habitat -quelque 12.000 ha. Seul le conseil communal pourra lever le "stolp" par une décision motivée qui s'appuiera sur une participation citoyenne.

La ministre flamande voit dans ce plan "la plus grande protection décrétale de l'espace libre qui ait jamais existé". Elle a fait référence aux inondations qui ont touché la Wallonie et dernièrement l'Italie. "Nous avons vu en Italie et en Wallonie à quoi mène un sol durci et le manque d'espace libre. Pour continuer à protéger la Flandre contre les inondations et la sécheresse il est important de disposer d'un instrument législatif", a-t-elle dit.