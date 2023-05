Le PTB et le Vlaams Belang se montrent peu enclins à l’encadrement de leurs messages sur les réseaux sociaux

À lire aussi

Trois propositions portent notamment sur un encadrement plus strict de l’usage des réseaux sociaux par les partis. Le panel émet l’idée d’une limitation des publications en période préélectorale, d’un plafonnement annuel des dépenses sur les différentes plateformes et de la création d’une commission d’éthique dédiée à ces questions. Il espère ainsi "freiner les excès des réseaux sociaux, comme les fake news ou les messages de haine", et rappelle “l’existence de règles similaires pour d’autres médias” et “la logique d’appliquer les mêmes règles à toutes les plateformes”.

L’idée fait pourtant grincer plusieurs représentants politiques notamment du côté du Vlaams Belang et du PTB. Les deux partis des extrêmes investissent énormément sur ces canaux de diffusion et auraient donc le plus à perdre avec cette proposition. Ils disent tous les deux compenser grâce à ces dépenses leur moindre présence sur les médias traditionnels. Mais pour les porte-parole du panel, les politiques devraient “privilégier la bonne communication de leurs propositions pour gagner des voix et non le matraquage d’une propagande”.