Métro Nord à Bruxelles : la Région bruxelloise ne prend pas encore position, se tourne vers le Fédéral

Il le fera “sur base de l’analyse et des recommandations de Beliris, des bureaux d’études et de la STIB, et sur base du dialogue avec le gouvernement fédéral et de l’évaluation des pistes financières pour assurer la pérennité du financement du métro”.

Beliris a informé lundi la Région bruxelloise de la réception de deux offres commerciales pour le “génie civil du tunnel&des stations” du projet de métro entre la Gare du Nord et Bordet.

”Après une première analyse par Beliris, il apparaît que le montant des offres dépasse très largement les estimations actualisées. Le gouvernement entend prendre ses responsabilités tant pour le développement d’offre de transport public que de soutenabilité budgétaire”, ont précisé les ministres bruxellois, à l’issue de la réunion.

À lire aussi

L''exécutif bruxellois a encore précisé, via l’agence Belga, qu’il souhaitait entamer un dialogue avec le gouvernement fédéral et Beliris auquel il demande de lui “fournir une analyse approfondie des offres permettant d’identifier de manière objective les raisons du décalage entre les estimations actualisées et les offres commerciales”.

L’équipe Vervoort a par ailleurs indiqué qu’elle demanderait au Fédéral d’examiner sa capacité de participation plus importante à ce projet de métro Nord. Elle dit constater que dans la plupart des pays, les villes capitales sont soutenues très substantiellement par l’État et/ou les entités territoriales les entourant pour la construction d’infrastructures de métros qui servent le développement économique global des territoires.