Ecolo répond au tacle du PS : "Ceux qui ont bâclé les bases du métro 3 en le précipitant avant les élections doivent faire preuve de sérieux”

”Abandonner n’est pas une option”, a pourtant scandé le député de l’opposition, David Leisterh (MR) sur La Première ce mercredi matin, qui veut maintenir le chantier, même si le coût devait tripler. “Il y avait un projet structurant à Bruxelles, un seul : le métro.”

Alors que le ministre-président Rudi Vervoort se tait pour l’instant dans toutes les langues. Ridouane Chahid, qui supplée Rudi Vervoort comme bourgmestre d’Evere, est sorti du bois, côté socialiste. “Celles et ceux qui sont en train de torpiller le projet métro 3 ne se rendent pas compte qu’ils portent atteinte à l’image de Bruxelles. On peut évidemment s’interroger sur les coûts que ce projet représente. Mais abandonner à la moindre difficulté, cela pourrait être la démonstration que certains ne sont pas en mesure de porter des projets de grande envergure pour le développement de Bruxelles, pour les Bruxellois à qui on ne cesse de dire qu’ils doivent abandonner la voiture”, assène-t-il.

Ridouane Chahid evere bourgmestre faisant fonction depute PS parlement bruxellois ©JEAN LUC FLEMAL

Ces propos ont déclenché une réaction presque immédiate des partenaires de majorité écologistes, visés par les propos du chef de groupe socialiste au Parlement bruxellois.

”Je lis que certains veulent mener de grands travaux quoi qu’il en coûte. Mais concrètement, ça demande un plan financier pour 3,5 milliards d’euros”, a réagi ce jeudi John Pitseys, chef de groupe Ecolo au Parlement bruxellois. “Sinon, soit c’est la faillite au cours de la prochaine législature : la Région ne sera plus en mesure de financer le logement social, ou la transition. Soit c’est la privatisation et l’augmentation des prix généralisée à la STIB (ce que vise le MR). Ceux qui ont bâclé les bases du métro en le précipitant avant les élections de mai 2019 doivent aujourd’hui faire preuve de sérieux. Gouverner c’est prévoir : “show me the money (montrez-moi l’argent)”.

La seconde partie des déclarations est clairement destinée aux socialistes, et fait clairement apparaître les dissensions au sein de la majorité bruxelloise, avec un PS bruxellois qui reste favorable au projet de métro nord, tandis qu’Ecolo s’inquiète du coût faramineux du projet.

John Pitseys fait référence à la signature par l’administration bruxelloise du permis d’urbanisme de la station de métro Toots Thielemans (ligne sud, cette fois) à l’avant-veille des élections de mai 2019.

Le conseil d’administration de la Stib avait voté, dans la foulée l’octroi d’un marché de travaux à Besix. À l’époque, Alain Maron (Ecolo), dans l’opposition, avait parlé dans le Soir d’un “geste fébrile et violent” du gouvernement en place. “Ce qui nous fait peur, c’est qu’ils ont accéléré le tempo pour pouvoir le faire avant les élections”, avait-il ajouté. “Or, il s’agit là de contrats extrêmement complexes qui engagent la Région sur des dizaines de millions d’euros, mais aussi de permis très complexes.”