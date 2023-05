Une solution attendue la semaine prochaine pour le tram liégeois

À lire aussi

Quand exactement ? Difficile à savoir avec précision pour l’instant. L’OTW serait prêt, dit-on, à faire un geste, mais pas à la hauteur de ce qui est réclamé par l’entreprise Colas. “Tout le monde a intérêt à ce que cette médiation aboutisse et que les travaux se poursuivent”, nous dit une source proche du gouvernement wallon qui ne veut pas croire que la médiation échouera.

Trois mois de plus pour le chantier ?

Une chose semble certaine, cependant, les délais annoncés il y a plusieurs mois ne seront pas tenus. Les travaux devaient être terminés à la fin de cet été, au début du mois de septembre. La Wallonie espère voir les travaux se terminer à la fin 2023 et limiter ainsi à deux ou trois mois le retard par rapport à la date initiale de fin de chantier. La mise en service du tram à Liège en elle-même était attendue pour avril 2024. On peut imaginer cependant qu’avec l’ensemble des tests qui devront être réalisés pour s’assurer de la stabilité de la nouvelle infrastructure, l’échéance ne sera pas respectée. Les premiers tests techniques pourraient, eux, toujours avoir lieu cet été. Pour la médiation qui se joue en ce moment, cette question des délais est aussi importante que l’aspect financier du projet.

À lire aussi

En attendant, les riverains du très large chantier commencent à en avoir ras le bol. Les commerçants du centre-ville désespèrent de voir la situation revenir à la normale. En effet, les travaux découragent bon nombre de clients potentiels.

À un an des élections, le chantier du tram liégeois alimente les polémiques politiques. Rappelons cependant que ce projet a été lancé il y a plusieurs années et qu’au moins trois gouvernements wallons s’y sont impliqués depuis 2014. Et dire qu’après ce chantier-ci, il faudra commencer celui des extensions.