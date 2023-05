Échevin et membre d’un cabinet ministériel, un cumul qui pose question: “Ce type de pratiques peut amener des suspicions”

Un vif débat sur les conflits d’intérêts éventuels qui peuvent se poser lorsqu’un travailleur représente son ministre pour négocier avec son employeur d’origine s’en était suivi. Il n’a pas été véritablement tranché.

Une autre pratique n’a pas encore été interrogée : le détachement de mandataires communaux (échevins et bourgmestres) dans les cabinets ministériels. Là aussi se pose la question de leur impartialité.

La Libre a répertorié trois cas, au moins, au sein du gouvernement bruxellois.

Le dossier du Viaduc Herrmann Debroux

Celui de Matthieu Pillois (Défi), échevin de la Mobilité à Auderghem, fait grincer quelques dents au sein de la majorité bruxelloise. Cet échevin est également expert “mobilité” au sein du cabinet du ministre Bernard Clerfayt (Défi) qui, en tant que ministre des Pouvoirs locaux, a la tutelle sur les communes bruxelloises.

En octobre dernier, Mathieu Pillois a par exemple représenté son ministre lors d’une réunion sur la redistribution par la Région de la redevance annuelle vers les communes.

Et en mars 2022, un mois avant de devenir échevin, il a participé comme représentant du ministre à une réunion intercabinets sur l’adoption définitive du PAD (plan d’aménagement directeur) Herrmann Debroux, un enjeu essentiel pour la commune d’Auderghem. Il a ensuite assisté à des réunions sur le PAD Herrmann Debroux, dans lesquelles le cabinet Clerfayt n’était plus impliqué, en tant qu’échevin et représentant de la commune. Cette double casquette a pu désarçonner certains participants.

“Si une nouvelle réunion impliquant le cabinet a lieu à l’avenir, le chef de cabinet décidera de ce qu’il convient de faire, assure Mattieu Pillois, qui travaillait auparavant, dans le cabinet du ministre bruxellois Didier Gosuin (Défi), ex-bourgmestre d’Auderghem. Nous avons parfois des enjeux différents, cela amène parfois à des discussions en interne. Mais lorsqu’un sujet touche les communes, je défends toujours la position du ministre, pas celle d’Auderghem.” Et de prolonger : “Quand je suis devenu échevin (en avril 2022), nous avons convenu avec le ministre et son chef de cabinet que tous les dossiers de subvention ne peuvent pas atterrir dans mes mains. Je ne traite que les dossiers de mobilité”.

”M. Pillois n’est pas détaché d’une administration, souligne Bernard Clerfayt, qui dément tout conflit d’intérêts. Il est échevin et y consacre le temps qu’il veut. S’il y avait une incompatibilité, elle serait prévue légalement. Il ne fait que me conseiller. C’est moi qui assume la décision. Mais ce cas de figure se présente sans cesse : suis-je à tout moment le défenseur des intérêts de Schaerbeek contre l’intérêt général bruxellois ? Et quid de M. Vervoort ? Et qu’en est-il d’autres membres de cabinet qui sont conseillers communaux ? Évidemment que chaque personne qui fait de la politique défend des intérêts, c’est la raison même de son engagement. Personne n’est neutre ! Mais il n’y a pratiquement jamais de décisions personnelles où les seuls intérêts singuliers sont considérés.”

La distinction, en effet, se doit d’être faite entre un mandataire local élu et un travailleur détaché d’une entreprise publique, à but lucratif. Dans les deux cas, toutefois, il faut s’en remettre à l’intégrité et à la loyauté des membres de cabinets vis-à-vis de leur ministre, sans que de fermes balises structurelles ne délimitent leur champ d’action.

Chez Rudi Vervoort aussi

Un second cas est à signaler : celui de David Cordonnier (PS), échevin en charge des Travaux publics et de la Rénovation urbaine à Evere. Il s’occupe également de matières culturelles au sein du cabinet de Rudi Vervoort, lui-même bourgmestre en titre d’Evere, “Quand il est devenu échevin, en mars 2020, et il est passé à mi-temps chez nous. Et il ne s’occupe pas des matières liées à Evere”, nous assure la porte-parole du ministre-président.

Conseiller de l’opposition, puis de la majorité

Le dernier cas est plus inhabituel. Stéphane Obeid (MR), 1er échevin à Ganshoren, a rejoint l’an dernier le cabinet de Sven Gatz (Open VLD), ministre bruxellois du Budget, en tant que conseiller. Son parcours épouse celui d’Alexia Bertrand, ancienne chef de groupe du MR au Parlement bruxellois, devenue secrétaire d’État fédéral au Budget sous bannière Open VLD. À la différence près que cet ancien conseiller du groupe MR au Parlement bruxellois a quitté un poste au sein de l’opposition pour un autre au sein de la majorité.

”Je ne donne donc pas d’info au MR sur ce qui se passe au gouvernement. De plus, je travaille au cabinet Gatz dans des matières sans lien avec les pouvoirs locaux, précise d’emblée Stéphane Obeid. J’ai quitté mon poste de conseiller du MR quand Alexia Bertrand est partie. Elle m’a beaucoup inspirée. Comme elle, je me considère membre de la grande famille libérale. J’ai ma carte au MR et au VLD. “

Un relais, une expertise, un salaire

Pour un ministre, engager un mandataire local au sein de son cabinet permet le plus souvent de s’adjoindre une expertise, ou une personne de confiance qui, parfois, est originaire de la même région.

Pour le collaborateur, intégrer un cabinet permet d’ajouter à son revenu de mandataire local une autre rémunération, mais aussi de valoriser son expérience de terrain.

La pratique existe à d’autres niveaux de pouvoir.

Elle est même très répandue en Wallonie et existe également à la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Toni Pelosato (PS), échevin à Anthisnes, est par exemple chef de cabinet de Frédéric Daerden, ministre des infrastructures en Fédération Wallonie-Bruxelles.

guillement Il y a une opacité qui porte sur qui on engage dans les cabinets et sur quelles sont leurs attributions. Le nœud du problème, c’est que les ministres ne se reposent pas assez sur l’administration et ont besoin d’un entourage important pour gérer les dossiers."

Faut-il s’en offusquer ? Marie Goransson, professeure en management public à l’ULB, analyse le cas de ces élus communaux. ” Je ne pense pas qu’il y a typiquement conflit d’intérêts, expose-t-elle. Ces mandataires locaux ont d’autres relais pour faire entendre leurs voix. Toutefois, ce type de pratiques peut amener des suspicions, comme dans le cas bpost, et notre démocratie n’a pas besoin de ça. Il y a une opacité sur l’identité des membres de cabinets et sur leurs attributions. Le nœud du problème, c’est que les ministres ne se reposent pas assez sur l’administration et ont besoin d’un entourage important pour gérer les dossiers. Je mets en avant l’idée qu’un ministre travaille directement avec l’administration. Il aurait alors besoin de moins de conseillers, et ceux-ci s’attacheraient à traiter des questions uniquement politiques.”