En Wallonie, c’est au sein du cabinet du ministre des Pouvoirs locaux que l’on trouve le plus de mandataires communaux

Chez Christie Morreale (PS), ministre wallonne de la Santé, on retrouve Pauline Gobin, échevine à Esneux et collaboratrice du cabinet comme experte au sein du secrétariat politique. Sous la précédente législature, elle était attachée parlementaire.

À lire aussi

L’échevin nivellois Germain Dalne occupe, pour sa part, la fonction de conseiller personnel de la ministre Valérie De Bue (MR).

Au cabinet du ministre du Budget, Adrien Dolimont (MR), on trouve une échevine de Chaumont-Gistoux, Bérangère Aubecq qui travaille au sein de la cellule Politique générale. Elle y côtoie la bourgmestre de Havelange, Nathalie Demanet. Et au sein de la cellule Budget du ministre Dolimont, on retrouve l’échevin de Waremme, Raphaël Dubois.

Mais c’est le cabinet du ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon (PS) qui compte le plus de mandataires locaux. Trois bourgmestres, deux échevins et un président de CPAS y officient. Il y a d’abord, Julien Donfut, président du CPAS de Frameries qui est conseiller au sein de la cellule politique générale. Julien Donfut, fils de l’ancien ministre Didier Donfut a, par le passé, travaillé pour les cabinets Furlan (PS) et Dermagne (PS). On retrouve aussi le bourgmestre d’Ans, Gregory Philippin qui est aussi dans la cellule politique générale. Vincent Demars, échevin à Thuin travaille, lui, comme conseiller au sein de la cellule Pouvoir locaux. Il travaille aussi pour le Service public de Wallonie (SPW). Eric Hautphenne, qui occupe la fonction de secrétaire politique du ministre est aussi bourgmestre de Héron. Il est également directeur des affaires générales au sein de l’Awex, l’agence wallonne à l’exportation et aux investissements étrangers. Il est aussi président du comité de direction du SPI, le service promotion initiatives en province de Liège. Le bourgmestre de Nandrin, Michel Lemmens officie comme expert au sein de la cellule Budget du cabinet. Il travaille aussi pour Resa (opérateur des réseaux de gaz et électricité). Enfin, l’échevin hutois, Etienne Roba est expert au sein de la cellule Politique générale. Il travaille également pour la Sowalfin (organisme public qui fait désormais partie de Wallonie Entreprendre). Précisons que toutes ces personnes ne sont pas forcément à temps plein, ceux qui occupent une fonction d’expert, notamment.

À lire aussi

Du côté du cabinet Collignon, on explique qu’il “est plus qu’utile d’avoir de mandataires locaux au sein du cabinet de pouvoirs locaux pour alimenter les réflexions. Cela permet de calibrer les mesures qui seront prises et qui toucheront directement les villes et communes. Cela permet de comprendre plus rapidement l’impact d’une mesure grâce à l’expérience et aux acquis du terrain”, précise le ministre. Précisons que si on se penche sur l’organigramme du cabinet, on peut constater que ceux qui sont en charge des décisions finales (chef de cabinet et ministre) ne sont pas les conseillers issus des pouvoirs locaux. Une manière sans doute, d’éviter que chacun prêche pour sa chapelle et les conflits d’intérêts.