Les anciens collaborateurs d’Assita Kanko se lâchent : “Il fallait parfois aller au pressing ou porter son sac à main”

Jeudi, le site Politico annonçait que le Parlement européen avait ouvert une enquête en novembre dernier sur la députée belge Assita Kanko (N-VA) pour des accusations de harcèlement. Politico s’est alors entretenu avec plusieurs anciens employés de l’eurodéputée et a obtenu des enregistrements vocaux, des mails et des messages écrits, prouvant que Assita Kanko appelait ses employés les week-ends, les jours de congé et en dehors des heures de bureau, parfois même la nuit.