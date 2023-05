Cela fait onze mois qu’il est à la tête du CD&V. Onze mois qu’il réforme son parti, qu’il plaide pour que les chrétiens-démocrates flamands défendent leurs positions avec plus de fermeté et relèguent la caricature du “centre mou” aux oubliettes de l’histoire politique. Cette nouvelle ligne de conduite fut très visible dans le débat en Flandre sur l’indexation des allocations familiales ou celui sur l’utilisation de l’azote dans l’agriculture. Sammy Mahdi revient sur la stratégie qu’il met en place dans son parti.

Votre fermeté est-elle appréciée par la base ?

Oui, je l’ai constaté en parlant avec des agriculteurs notamment. Cette fermeté est respectée par les gens. Beaucoup d’associations réclament une position plus musclée du CD&V. Mais pour changer réellement un parti comme le nôtre, il faut du temps. J’ai expliqué ma vision dans un livre (disponible en néerlandais uniquement : “10 lignes de conduite pour ressusciter la démocratie chrétienne”, Éd. Pelckmans, NdlR). Le travail que nous menons en interne se poursuit.

Vous citez les agriculteurs, mais les aînés retiennent aussi votre attention. Pourquoi eux ? S’agit-il d’un dernier recours pour un parti qui a perdu beaucoup de ses plumes ?

Les gens aujourd’hui veulent savoir quel est notre combat. Le CD&V reste un parti centriste avec ses équilibres à respecter. Mais mettre de l’eau dans le vin des autres, ce n’est pas ramener le vin à soi-même. Il est crucial pour notre parti de tenir compte de l’avis des personnes de plus de 65 ans. Les personnes âgées méritent plus de respect dans notre société. Elles sont trop méprisées et discriminées. Ce sont des positions que le CD&V aurait dû défendre depuis bien longtemps avec plus de vigueur.

Vous voulez être plus audibles sur les enjeux qui comptent pour vous ?

Oui, cela signifie revenir à nos racines “personnalistes” (issues du personnalisme chrétien, NdlR). Le respect pour tous, au-delà des différences. Ce respect fait écho à la devise française : liberté, égalité, fraternité. Le personnalisme renvoie en particulier à la fraternité. Aujourd’hui, chacun se retrouve sur son îlot. Il faut un esprit plus communautaire. Ici, le CD&V peut faire la différence.

Ce personnalisme chrétien renvoie au “C” de CD&V (chrétien-démocrate). Que signifie-t-il pour vous ?

C’est le vivre-ensemble. La démocratie chrétienne est une idéologie politique, tout comme le libéralisme ou le socialisme. Il faut revenir aux valeurs de l’idéologie politique. Pour moi, cela veut dire le devoir moral d’être là pour l’autre, dans un monde hyperindividualisé. On donne l’impression aux gens que c’est l’État qui s’occupera d’eux – c’est d’ailleurs ce que veulent Vooruit et la N-VA, qui sont fiancés et se marieront bientôt, après les élections… Ou alors, on dit aux gens que c’est chacun pour soi. Nous ne sommes pas des robots, les chrétiens-démocrates veulent donner du sens à la vie en faisant le bien autour d’eux.

Mais être là pour l’autre, pour la communauté, c’est aussi le credo de la N-VA, non ?

J’aimerais que ce soit le cas. Mais la N-VA est un parti séparatiste. Il vise une Flandre indépendante. Les nationalistes ont conclu une alliance avec les socialistes de Vooruit qui rêvent aussi d’un État tout-puissant capable de tout réguler dans la vie des gens.

guillement Je ne vois pas comment trouver un accord avec le Vlaams Belang, un parti qui ne propage que de la haine.

La montée de l’extrême droite en Flandre vous inquiète ?

Tant à droite qu’à gauche, les extrêmes m’inquiètent. Le PTB, très présent en Belgique francophone, mais en Flandre aussi, est toujours dans l’esprit de la guerre froide et se range du côté des pays de l’Est, de la Chine et de la Russie. Pour le Vlaams Belang, c’est pareil : la Russie essaie d’influencer les partis d’extrême-droite en Europe au moment des élections.

Le CD&V pourrait-il envisager de faire alliance avec le Vlaams Belang après les élections de 2024 ?

L’article 1 de nos statuts est clair : “Chaque citoyen compte”. Le slogan du Belang c’est : “Notre peuple passe avant” (”Eigen volk eerst”). Je ne vois pas comment trouver un accord avec ceux qui ne propagent que de la haine. Comment faire alliance avec quelqu’un qui est copain avec Vladimir Poutine (le président russe) ? Et c’est pareil pour le PTB.

Vous êtes optimiste quant au score que fera votre parti à un peu plus d’un an des élections ?

À en croire les sondages, les extrêmes totalisent 40 % des voix, il n’y a pas lieu d’être optimiste. Mais j’ai décidé de me battre pour restaurer la confiance. En Allemagne et en Grèce, les chrétiens-démocrates ont retrouvé la forme. Être authentique et proposer des solutions pour nos familles, la classe moyenne et nos aînés, ce sera ma feuille de route pour le scrutin de 2024.