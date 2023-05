Sammy Mahdi (CD&V): "La décroissance économique, c’est le Titanic de demain"

Après le nucléaire, la fiscalité, les pensions, l’emploi…, les chamailleries continuent au sein de la majorité fédérale, la Vivaldi, cette fois sur les enjeux environnementaux. Mardi, le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) a réclamé une “pause” dans l’élaboration d’un règlement européen sur la restauration des écosystèmes, expliquant que celui-ci risquait de mettre en péril le développement économique du pays. Les écologistes s’en sont offusqués et jugé que M. De Croo s’était exprimé en tant que leader de son parti et non en tant que chef du gouvernement. Le président du CD&V, Sammy Mahdi, s’inquiète de la tournure des événements et rappelle à ses partenaires de coalition qu’ils seront jugés sur leurs réussites, pas sur leurs déchirements.

Avec la sortie d’Alexander De Croo, de plus en plus d’observateurs de la vie politique estiment que la Vivaldi est en état de mort clinique. C’est aussi votre avis ?

En tout cas, ce n’est pas le meilleur signal à donner. Il reste du pain sur la planche. Ces derniers mois, on a vu des gens se dire candidats au poste de Premier ministre ou de ministre-Président, vouloir se marier avec les uns ou les autres. Tout cela, c’est très sympa, mais on fait encore face à une crise du pouvoir d’achat, les gens paient trop d’impôts sur leurs salaires, des réformes attendent dans l’enseignement en Flandre, on n’y est pas au niveau budgétaire… Il est triste de constater que le CD&V est le seul parti qui n’est pas encore en campagne électorale et explique qu’il reste un an de travail avant les élections. On ne peut pas dire aux citoyens que, d’ici là, on ne va plus rien faire. Les réformes sur les pensions et la fiscalité sont importantes et vont décider de la cote finale du gouvernement.

Les libéraux ne sont pas enthousiastes à l’égard de la réforme fiscale de “votre” ministre des Finances, Vincent Van Peteghem (CD&V). Et sur les pensions, c’est le PS qui traîne les pieds. Y a-t-il un réel espoir d’aboutir ?

Tout le monde doit se rendre compte que si on n’avance pas sur ces réformes, on se met tous dans le pétrin. On ne sera pas seulement jugés sur ce qui a été fait – et on a fait de belles choses – mais aussi sur ce que l’on doit encore faire. La proposition de Vincent Van Peteghem permettra à chaque travailleur de gagner au minimum 835 euros net en plus par an – dans certains cas, on parle même de 1 300 euros en plus. Quand la gauche et la droite mettent leurs tabous, finalement, il y a zéro euro en plus pour les citoyens.

Sur le fond, êtes-vous d’accord avec Alexander De Croo lorsqu’il réclame une pause dans l’élaboration de nouvelles mesures sur la préservation de la nature, préférant mettre la priorité sur la réduction des émissions de CO2 ?

C’est le CD&V qui a été le premier, en mai, à signaler au niveau européen, au sein du PPE (Parti populaire européen), que ce règlement pose problème pour le développement de l’économie belge. Il ne tient pas compte des différences entre les pays, de sorte, par exemple, que la Pologne pourrait atteindre ses objectifs sans efforts, alors que nous, même en déployant énormément d’efforts, on n’y arriverait pas.

Quelles sont les difficultés posées par ce règlement ?

Les propositions sur la table auront un impact énorme sur l’agriculture et l’économie en Flandre – et en Wallonie aussi, à mon avis – en raison de la densité de la région. 172 000 hectares de terrain pour l’agriculture pourraient être impactés. Ces mesures posent un problème pour le développement de l’autonomie stratégique de l’Union européenne et donc aussi de la Belgique. L’Europe doit tenir compte de ces différences entre les pays, et ne pas développer un modèle qui s’applique partout de la même manière (ce qui est normalement le cas avec un “règlement” européen, NdlR).

Les experts disent pourtant que la lutte contre le réchauffement climatique et la restauration de la biodiversité sont indissociables.

Ce qu’il faut faire, ce n’est pas mettre le projet sur pause, comme le dit Alexander De Croo, mais retourner à la table des négociations. Dans le débat en Flandre sur les nouvelles règles d’utilisation de l’azote dans l’agriculture, notre parti avait pris la même position qu’aujourd’hui. De nouvelles technologies sont en train de se développer et permettront de réduire à zéro l’azote dans les étables. Le CD&V est un parti vert, mais vert réfléchi, pas naïf. On doit croire et investir dans la technologie pour avancer en même temps sur la préservation de la nature et sur le développement de l’économie. Il n’y a pas de contradiction entre les deux. On parle beaucoup de “décroissance” pour le moment. Pendant le Covid, on a connu une décroissance économique dont l’impact sur la réduction de CO2 a été marginal. Croire qu’on va résoudre le problème sans renforcer l’économie, c’est raconter des fables. La décroissance, c’est le Titanic de demain.

Mais faut-il faire davantage d’efforts pour préserver la nature ?

En Belgique, on fait déjà beaucoup d’efforts. Je ne dis pas qu’on ne peut pas en faire encore plus, mais il faut voir comment, et éviter de se faire mal à moyen terme.

Avortement : “On n’ira pas plus loin que 14 semaines de grossesse”

Le CD&V a fait une ouverture mi-avril dans le débat sur l’extension de la loi sur l’interruption volontaire de grossesse (IVG). Le parti accepte désormais de porter le délai pour un avortement de 12 à 14 semaines de grossesse. Et il rejoint les positions en faveur de la dépénalisation pour la femme d’une IVG réalisée en dehors du cadre légal, et l’abaissement du délai de réflexion (entre la demande d’IVG et l’acte) de 6 jours à 48 heures. À entendre le président du CD&V, Sammy Mahdi, la proposition de son parti est à prendre ou à laisser.

“Pour moi, explique-t-il, on ne peut pas jouer aux marchands de tapis dans les débats éthiques. On a demandé un rapport scientifique multidisciplinaire. On l’a eu. Chacun peut en avoir sa lecture. Et il ne me semble pas illogique que mon parti ait une lecture plus prudente que d’autres. Quand le rapport fait référence à une étude de 2021 qui précise qu’il existe une possibilité de souffrance pour le fœtus en cas d’avortement à partir de 15 semaines de grossesse, pour nous, on doit en tenir compte. Notre position est donc qu’on pourrait aller jusqu’à 14 semaines de grossesse, mais pas plus. On n’ira pas plus loin que 14 semaines. Cela dit, la dépénalisation pour la femme ou la réduction du délai de réflexion, ce sont aussi des éléments importants.”