Trafic de visas humanitaires: Melikan Kucam purge sa peine en prison

Le 30 juin dernier, Melikan Kucam avait été reconnu coupable de trafic d'êtres humains, de corruption passive, de tentative d'extorsion et de direction d'une organisation criminelle. La cour d'appel l'avait condamné à une peine de cinq ans de prison et à une amende de 48.000 euros.

Cet ancien conseiller communal avait été chargé par le cabinet de l'ancien secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, Theo Francken (N-VA), d'établir des listes de candidats pour une opération de sauvetage humanitaire de chrétiens assyriens de la zone de guerre en Syrie et en Irak. Il examinait les familles et déterminait qui pouvait figurer sur les listes. "Au départ, il n'a pas abusé de sa position mais, lorsqu'on lui a proposé de l'argent, il a rapidement changé d'avis", avait fustigé le procureur. L'homme demandait des montants allant de 2.500 à 7.500 euros.

Melikan Kucam s'était pourvu en cassation contre l'arrêt. Dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation, l'exécution de la peine avait été suspendue. Le pourvoi a, depuis lors, été rejeté et la peine doit donc être exécutée. L'ex-conseiller communal a récemment dû se présenter à la prison et se trouve désormais derrière les barreaux, a confirmé son avocat à HLN.be.

Après que l'affaire eut éclaté, la N-VA avait exclu l'homme du parti. Il avait toutefois refusé de renoncer lui-même à son mandat à Malines. Maintenant que le jugement est définitif et que Melikan Kucam a également été privé de ses droits civils et politiques pendant 10 ans, le parti nationaliste va pouvoir lui désigner un successeur.

Disclaimer: Belga diffuse quotidiennement des dépêches reprenant des informations provenant d'autres médias. Ces dépêches sont identifiables par le mot-clé PRESS. Belga ne peut toutefois pas être tenu pour responsable de ces informations fournies par d'autres médias. Merci aux rédactions qui les utiliseraient de toujours citer la source exacte des informations relayées par Belga.

# Belga context

View full context on [BelgaBox] ( http://m.belga.be?m=nnlpkmgg )

COR332/JUG/DEM/