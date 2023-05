Le PTB appelle à une majorité alternative pour interdire les expulsions hivernales

"En Wallonie, le ministre du Logement, Christophe Collignon, et la majorité PS-MR-Ecolo rejettent notre proposition sous prétexte que 'tout le monde n'y est pas favorable dans la majorité'. Pourquoi c'est toujours le MR qui gagne ? PS et Ecolo ont pu adopter cette trêve hivernale à Bruxelles. Et on a une majorité alternative pour le faire en Wallonie", a souligné le chef de groupe du PTB au parlement régional, Germain Mugemangango.